Сторонники Саакашвили на митингах призывают к отставке Порошенко

Активисты вышли на митинги за отставку президента Петра Порошенко, акции проходят в Киеве, Харькове и Хмельницком.
Сторонники Михаила Саакашвили, которого выслали с территории Украины, проводят акции против Петра Порошенко и призывают к его отставке, передает ТАСС.
В Киеве «Марш за будущее» стартовал в парке имени Тараса Шевченко. Демонстрация началась чуть позже запланированного времени из-за того, что в центре Киева было закрыто метро. По данным организаторов митинга, в акции участвуют около 3000 человек.
Сторонники Саакашвили во время митинга начали скандировать лозунги «Порошенко — в отставку!» и «Банду — вон!». Кроме того, они собирают подписи за импичмент президента. А один из ближайших соратников Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что, несмотря на высылку опального политика из страны, они продолжат настаивать на своих требованиях.
Давид Сакварелидзе: «Мы выбросим Порошенко на мусорку истории и сделаем все, чтобы ни один президент Украины не издевался над своим народом и не унижал его».
Активисты пройдут маршем к Михайловской площади, где продолжат митинг.
Тем временем в Харькове состоялся марш «За будущее Украины» от площади Конституции до памятника Тарасу Шевченко. На демонстрацию вышли около 500 человек. В колонне активистов были слышны лозунги «За отставку!» и «Банду — прочь!». Марш завершился вече. А на улицах Хмельницкого около 300 человек собрались на вече на главной площади после марша по городу.
Сам Михаил Саакашвили был выдворен с территории Украины в минувший понедельник в Польшу, откуда отправился в Нидерланды за новыми документами. Между тем тайный покровитель Михаила Саакашвили рассказал НТВ о его скрытых мотивах.
В Киеве «Марш за будущее» стартовал в парке имени Тараса Шевченко. Демонстрация началась чуть позже запланированного времени из-за того, что в центре Киева было закрыто метро. По данным организаторов митинга, в акции участвуют около 3000 человек.
Сторонники Саакашвили во время митинга начали скандировать лозунги «Порошенко — в отставку!» и «Банду — вон!». Кроме того, они собирают подписи за импичмент президента. А один из ближайших соратников Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что, несмотря на высылку опального политика из страны, они продолжат настаивать на своих требованиях.
Давид Сакварелидзе: «Мы выбросим Порошенко на мусорку истории и сделаем все, чтобы ни один президент Украины не издевался над своим народом и не унижал его».
Активисты пройдут маршем к Михайловской площади, где продолжат митинг.
Тем временем в Харькове состоялся марш «За будущее Украины» от площади Конституции до памятника Тарасу Шевченко. На демонстрацию вышли около 500 человек. В колонне активистов были слышны лозунги «За отставку!» и «Банду — прочь!». Марш завершился вече. А на улицах Хмельницкого около 300 человек собрались на вече на главной площади после марша по городу.
Сам Михаил Саакашвили был выдворен с территории Украины в минувший понедельник в Польшу, откуда отправился в Нидерланды за новыми документами. Между тем тайный покровитель Михаила Саакашвили рассказал НТВ о его скрытых мотивах.
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