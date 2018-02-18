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    Путин принес соболезнования президенту Ирана в связи с авиакатастрофой

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин
    Путин принес соболезнования президенту Ирана в связи с авиакатастрофой

    Путин принес соболезнования президенту Ирана в связи с авиакатастрофой

    Путин принес соболезнования президенту Ирана в связи с авиакатастрофой
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Дружинин

    • Владимир Путин направил телеграмму президенту Ирана Хасану Рухани в связи с крушением самолета в районе горного хребта Дена. В авиакатастрофе погибли 66 человек.

    В Кремле сообщили, что Владимир Путин принес соболезнования иранскому лидеру Рухани в связи с гибелью пассажиров и экипажа самолета Aseman Airlines.

    Из сообщения пресс-службы Кремля: «Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжелый час».

    Самолет Aseman Airlines пропал с радаров примерно через 50 минут после вылета. Его обломки были обнаружены в районе горного хребта Дена в провинции Исфахан. Жертвами катастрофы стали 66 человек, находившиеся на борту, — это 60 пассажиров, в том числе ребенок, и шестеро членов экипажа.

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