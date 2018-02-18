В Пхёнчхане отреагировали на сообщения о продаже собачьего мяса

Оргкомитет Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане заинтересовался сообщениями в СМИ о том, что рядом со спортивными объектами якобы ведется торговля собачьим мясом.
Как сообщил представитель оргкомитета Сон Пэк Ю, случаев продажи собачатины у олимпийских объектов пока обнаружено не было, но соответствующие проверки ведутся.
Сон Пэк Ю, представитель оргкомитета: «Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмем на карандаш. Мы уже начали проверку (по вопросу продажи собачьего мяса около олимпийских объектов), но пока таких случаев мы не выявили».
Сон Пэк Ю также добавил, что сегодня многие корейцы держат собак в качестве домашних животных и употребление собачьего мяса в пищу является «отмирающей» традицией, сообщает ТАСС.
Сон Пэк Ю, представитель оргкомитета: «Вопрос, который был поднят в прессе, мы возьмем на карандаш. Мы уже начали проверку (по вопросу продажи собачьего мяса около олимпийских объектов), но пока таких случаев мы не выявили».
Сон Пэк Ю также добавил, что сегодня многие корейцы держат собак в качестве домашних животных и употребление собачьего мяса в пищу является «отмирающей» традицией, сообщает ТАСС.
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