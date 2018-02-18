Поедем, поедим! <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Поедем, поедим! 0+
    •  
    Бежавший из ИГИЛ саратовец рассказал НТВ, как его пытались сделать смертником. войны и вооруженные конфликты, интервью, Исламское государство, Сирия, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБежавший из ИГИЛ саратовец рассказал НТВ, как его пытались сделать смертником

    Бежавший из ИГИЛ саратовец рассказал НТВ, как его пытались сделать смертником

    12 комментариев
    Бежавший из ИГИЛ саратовец рассказал НТВ, как его пытались сделать смертником

    Бежавший из ИГИЛ саратовец рассказал НТВ, как его пытались сделать смертником

    Бежавший из ИГИЛ саратовец рассказал НТВ, как его пытались сделать смертником

      Юрий Балакшин из Саратова — один из тысяч, клюнувших на обещание исламского рая в Сирии. Ислам он принял в зрелом возрасте из-за того, что походы в мечеть, по его словам, избавили от хронической головной боли.

      Он один из немногих, кому удалось живым вырваться из запрещенного в РФ «Исламского государства». В эксклюзивном интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой Юрий Балакшин рассказал о том, как за время пребывания в ИГИЛ стал инвалидом и как его обрабатывали, чтобы сделать смертником.

      Юрий Балакшин: «Я заезжал в 2015 году. В тот момент они уже перестали людей выпускать под разными предлогами. Они изначально сажали в тюрьму. Потом, если человек все равно пытался (уехать), они могли после второго-третьего раза человека расстрелять».

      В ИГИЛ Балакшин охранял скот, «чтобы к нему никто не приближался». Во время очередного авианалета американский беспилотник разбомбил склад, в результате чего Юрию оторвало ногу.

      Юрий Балакшин: «Так как я уже не мог воевать, предлагалось уйти на самоподрыв. Один из русскоговорящих подошел. Он сказал: зачем тебе протез, может быть, ты лучше уйдешь на самоподрыв?»

      По словам Балакшина, такие разговоры с ним заводили регулярно, но он старался от них уходить.

      Юрий Балакшин: «Потому что, если они увидят от тебя негативное отношение к тому, что там происходит, то это закончится тюрьмой и расстрелом».

      Саратовец смог вернуться в Россию и доказать, что не убивал и не воевал. Три месяца в СИЗО, постоянный надзор ФСБ, косые взгляды соседей и протез — в память об игиловском рае.

      О происходящем в Сирии сейчас — в сюжете программы.

      Новости по теме

      Борьба с «Исламским государством»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru