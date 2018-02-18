Бежавший из ИГИЛ саратовец рассказал НТВ, как его пытались сделать смертником

Юрий Балакшин из Саратова — один из тысяч, клюнувших на обещание исламского рая в Сирии. Ислам он принял в зрелом возрасте
из-за того, что походы в мечеть, по его словам, избавили от хронической головной боли.
Он один из немногих, кому удалось живым вырваться из запрещенного в РФ «Исламского государства». В эксклюзивном интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой Юрий Балакшин рассказал о том, как за время пребывания в ИГИЛ стал инвалидом и как его обрабатывали, чтобы сделать смертником.
Юрий Балакшин: «Я заезжал в 2015 году. В тот момент они уже перестали людей выпускать под разными предлогами. Они изначально сажали в тюрьму. Потом, если человек все равно пытался (уехать), они могли после второго-третьего раза человека расстрелять».
В ИГИЛ Балакшин охранял скот, «чтобы к нему никто не приближался». Во время очередного авианалета американский беспилотник разбомбил склад, в результате чего Юрию оторвало ногу.
Юрий Балакшин: «Так как я уже не мог воевать, предлагалось уйти на самоподрыв. Один из русскоговорящих подошел. Он сказал: зачем тебе протез, может быть, ты лучше уйдешь на самоподрыв?»
По словам Балакшина, такие разговоры с ним заводили регулярно, но он старался от них уходить.
Юрий Балакшин: «Потому что, если они увидят от тебя негативное отношение к тому, что там происходит, то это закончится тюрьмой и расстрелом».
Саратовец смог вернуться в Россию и доказать, что не убивал и не воевал. Три месяца в СИЗО, постоянный надзор ФСБ, косые взгляды соседей и протез — в память об игиловском рае.
О происходящем в Сирии сейчас — в сюжете программы.
Юрий Балакшин: «Я заезжал в 2015 году. В тот момент они уже перестали людей выпускать под разными предлогами. Они изначально сажали в тюрьму. Потом, если человек все равно пытался (уехать), они могли после второго-третьего раза человека расстрелять».
В ИГИЛ Балакшин охранял скот, «чтобы к нему никто не приближался». Во время очередного авианалета американский беспилотник разбомбил склад, в результате чего Юрию оторвало ногу.
Юрий Балакшин: «Так как я уже не мог воевать, предлагалось уйти на самоподрыв. Один из русскоговорящих подошел. Он сказал: зачем тебе протез, может быть, ты лучше уйдешь на самоподрыв?»
По словам Балакшина, такие разговоры с ним заводили регулярно, но он старался от них уходить.
Юрий Балакшин: «Потому что, если они увидят от тебя негативное отношение к тому, что там происходит, то это закончится тюрьмой и расстрелом».
Саратовец смог вернуться в Россию и доказать, что не убивал и не воевал. Три месяца в СИЗО, постоянный надзор ФСБ, косые взгляды соседей и протез — в память об игиловском рае.
О происходящем в Сирии сейчас — в сюжете программы.
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