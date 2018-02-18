Собянин: ВДНХ станет самым притягательным местом России и мира. Эксклюзив НТВ

ВДНХ в эти дни — практически центр подготовки к новой жизни. Уже восстановлено большинство павильонов. Скрупулезно, по чертежам советских лет, каждый из павильонов отмыли и отреставрировали. Закончить работы обещают в следующем году.
Уже готов гигантский павильон «Космос» с дополненной реальностью, с настоящими спутниками, с настоящей золотой звездой под куполом. Еще при Хрущёве заколоченные фасады теперь открыты, то, что было украдено на металлолом, восстановлено, облупившуюся позолоту вернули. Когда закончат, это будет самая большая площадка для образовательных и развлекательных программ в мире, потому что уже решено присоединить к ВДНХ Останкинский парк и Ботанический сад.
О том, почему именно сейчас возникло такое внимание к ВДНХ, в эксклюзивном интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин: «Это космическое прошлое, настоящее и будущее нашей страны в одном павильоне — павильоне „Космос“, в котором несколько лет тому назад торговали рассадой и вениками. А все оборудование, все спутники, космические аппараты куда-то испарились. По сути дела, пришлось весь этот павильон создавать заново. Часть отреставрирована, а часть — то, что было украдено или разрушено, было воссоздано по чертежам, архивным фотографиям. Этот сложнейший, труднейший путь, который мы выбрали, подходит к концу. И я думаю, что в ближайшие месяцы павильон откроет свои двери».
По данным Собянина, 8 из 40 павильонов на ВДНХ уже отреставрированы, а до конца текущего года планируется восстановить фасад и большинства оставшихся.
Сергей Собянин: «Я надеюсь, что в 2019 году весь этот комплекс, исторический комплекс, будет закончен».
В павильоне «Украина» планируется открыть интерактивный музей славянской письменности. Один из павильонов будет отдан под музей спорта.
Сергей Собянин: «У нас здесь порядка 20 различных музеев. И спорт будет, и нефтянка будет. Было бы, наверное, странно, если бы мы не восстановили старый павильон нефти и газа. Музей кино, кругового кино, музей меда, музей цветов и так далее».
Мэр Москвы подчеркнул, что, помимо архитектурного облика, на ВДНХ начнется новая жизнь, и выставочный центр станет самым притягательным местом не только в России, но и в мире.
Сергей Собянин: «Это приспособления для нового, современного использования, чтобы не просто „ах, как красиво“, но чтобы это было интересно. На этих территориях создаются такие кластеры, как образовательный кластер для детей, где детишки будут получать десятки новых профессий, изучать их. Это огромный кластер, связанный с парком аттракционов. Уникальные и интересные аттракционы, аналогов которым, по сути дела, нет в мире. Ландшафтный парк уникальный, который создается на территории ВДНХ. Все это очень крупные, серьезные инвестиции, которые позволят сделать ВДНХ, наверное, самым притягательным местом не только в России, но и в мире».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
О том, почему именно сейчас возникло такое внимание к ВДНХ, в эксклюзивном интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Сергей Собянин: «Это космическое прошлое, настоящее и будущее нашей страны в одном павильоне — павильоне „Космос“, в котором несколько лет тому назад торговали рассадой и вениками. А все оборудование, все спутники, космические аппараты куда-то испарились. По сути дела, пришлось весь этот павильон создавать заново. Часть отреставрирована, а часть — то, что было украдено или разрушено, было воссоздано по чертежам, архивным фотографиям. Этот сложнейший, труднейший путь, который мы выбрали, подходит к концу. И я думаю, что в ближайшие месяцы павильон откроет свои двери».
По данным Собянина, 8 из 40 павильонов на ВДНХ уже отреставрированы, а до конца текущего года планируется восстановить фасад и большинства оставшихся.
Сергей Собянин: «Я надеюсь, что в 2019 году весь этот комплекс, исторический комплекс, будет закончен».
В павильоне «Украина» планируется открыть интерактивный музей славянской письменности. Один из павильонов будет отдан под музей спорта.
Сергей Собянин: «У нас здесь порядка 20 различных музеев. И спорт будет, и нефтянка будет. Было бы, наверное, странно, если бы мы не восстановили старый павильон нефти и газа. Музей кино, кругового кино, музей меда, музей цветов и так далее».
Мэр Москвы подчеркнул, что, помимо архитектурного облика, на ВДНХ начнется новая жизнь, и выставочный центр станет самым притягательным местом не только в России, но и в мире.
Сергей Собянин: «Это приспособления для нового, современного использования, чтобы не просто „ах, как красиво“, но чтобы это было интересно. На этих территориях создаются такие кластеры, как образовательный кластер для детей, где детишки будут получать десятки новых профессий, изучать их. Это огромный кластер, связанный с парком аттракционов. Уникальные и интересные аттракционы, аналогов которым, по сути дела, нет в мире. Ландшафтный парк уникальный, который создается на территории ВДНХ. Все это очень крупные, серьезные инвестиции, которые позволят сделать ВДНХ, наверное, самым притягательным местом не только в России, но и в мире».
Полная версия интервью — в видеоматериале.
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