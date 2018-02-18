Устройство для чистки яиц, супермочалка и вантуз с гидроударом: тест рекламных обещаний

Правда ли, что специальное устройство ускоряет чистку яиц? Устоят ли ветхие трубы перед натиском вантуза с гидроударом? И правда ли японская мочалка экономит гель для душа? Программа «Чудо техники» проверила обещания производителей.

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Очиститель вареных яиц



Чистка вареных яиц в большом количестве — дело несложное, но иногда довольно раздражающее. Скорлупа липнет к рукам, а если плохо окатили холодной водой, то процесс и вовсе превращается в мучение. Забыть об этом призывают производители яйцечистки за 650 рублей. Если верить рекламе, это «революционная мини-машина», которая поможет «идеально очистить яйцо» за несколько секунд «в одно нажатие».



Впрочем, уже из инструкции ясно, что не все так просто. Тупой конец сначала надо разбить, острый — наколоть на специальный шип. Потом яйцо вставляют в отверстие, накрывают гофрированной трубкой и нажимают. Оно выскакивает на тарелку чистым, а скорлупа остается внутри.



Проверили устройство на практике пищевые технологи, которые за смену в ресторане, бывает, вручную чистят по 200 яиц. Попытки продолжались и продолжались, но ожидаемого эффекта не было. Яйца получались какими угодно, но только не идеально чистыми и целыми. Вердикт — не «чудо».



Вантуз с гидроударом



Химические средства не всегда безопасны для труб, а обычный резиновый вантуз перед некоторыми засорами бессилен. Изобретатели предлагают прочищать трубы с помощью гидроудара. Стоит такой «профессиональный», как его называют в рекламе, вантуз 2199 рублей. По принципу действия похож на шприц — сначала в цилиндр набирают воду, потом прижимают к сливному отверстию и резко нажимают на поршень. Под напором воды мусорную пробку должно смыть.



Чтобы проверить «уникальное», как утверждают производители, устройство, программа «Чудо техники» построила макет и сымитировала засор с помощью праздничных украшений. Первая труба не выдержала давления, а вот вторая прошла испытания успешно. Не пострадали ни сложные повороты в канализации, ни сифон.



Однако проверка на практике показала, что вантуз с гидроударом не подходит для ветхих коммуникаций — производителю стоило указать это в инструкции. Но в целом устройством легко пользоваться, и главное, оно действительно устраняет сложные засоры. Поэтому оценка — «чудо».



Японская мочалка



Необычные мочалки из Японии по виду похожи на полотенца. В японских банях принято использовать один и тот же кусок материи сначала для мытья, потом класть его на голову, лежа в горячей ванне, им же иногда и вытираются. На продажу такие мочалки чаще делают из нейлона, и на них можно и сидеть в бане, и мыться, развернув и перекинув, например, через спину. Производитель уверяет: попробовав это однажды, вы забудете о других способах мытья.



Японская мочалка средней жесткости стоит 349 рублей. В рекламе говорится, что она обладает массажным эффектом, очищает поры и стимулирует циркуляцию крови. А еще дает хорошую пену «при минимальном использовании мыла».



Однако в соревновании с дешевыми мочалками из обычного супермаркета японский претендент не показал ничего особенного. Японская мочалка действительно оттирает грязь и улучшает циркуляцию крови. Но, как и все другие жесткие приспособления для мытья, для частого применения она не подходит. Иначе вместо обещанного в рекламе массажного эффекта могут получиться царапины и кровоизлияния. Вердикт — не «чудо».