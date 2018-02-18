Группа крови: мифы и реальность о влиянии на характер, здоровье и телосложение

Правда ли, что группа крови определяет характер и даже способность переваривать разную еду? Реально ли похудеть на диете по группе крови? И что произошло с русским бизнесменом, которому перелили кровь араба? На эти и другие вопросы ответит сюжет программы «Чудо техники».

Группы крови открыли, когда стали выяснять, почему при переливании крови от человека к человеку возникают осложнения. Оказалось, что на поверхности эритроцитов есть белок агглютиноген, который, попав в кровь другого человека, может быть атакован его иммунной системой, в итоге клетки будут склеены между собой, что смертельно опасно. Но этого может и не произойти, ведь вариантов этой молекулы всего четыре — их стали обозначать 0, A, B и AB — соответственно I, II, III, IV группы крови.



Более того, выяснилось, что носителям четвертой группы можно переливать любую другую, а носители первой сами могут поделиться с кем угодно. И у детей необязательно та же группа, что у родителей: наследование идет по схеме, в которой есть разные варианты генных комбинаций.



Почти сразу после этих открытий во всем мире стали пытаться понять: а что еще общего у людей с одной и той же группой крови? В Японии появились исследования о том, что есть связь с темпераментом и привычками. В этой стране до сих пор иногда даже при найме на работу указывают, с какой группой нужен человек. В Южной Корее есть мультфильмы с героями 0, A, B и AB.



На опыт Азии ссылался натуропат Питер Диадамо, который 20 лет назад придумал диету по группе крови. Первая в его системе — это потомки первобытных охотников, они должны есть больше мяса. Вторая — наследники земледельцев, им прописаны крупы и овощи. Третья — кочевники: понемногу от первых двух плюс молоко и сыр. И, наконец, четвертую группу автор назвал самой молодой, «загадкой» и предложил крольчатину, ягнятину, рыбу и молочные продукты. Все это — в соответствии с особенностями натуры каждого типа.



Поклонников диет по группам крови, увы, придется разочаровать: их не раз проверяли в ведущих мировых научных центрах и пришли к выводу, что эффективность стремится к нулю. Иногда люди худеют от того, что многие советы там разумны вне зависимости от группы крови: например, рекомендация для «охотников» есть меньше хлеба. Кроме того, наука уже давно выяснила, что генетические варианты существуют не только у агглютиногена, но и у других молекул на поверхности эритроцитов. Так что, по современным данным, групп крови, строго говоря, никак не меньше 30.



Более того, в одном человеке могут одновременно существовать несколько групп крови. Такое происходит, например, у пациентов, которым пересадили костный мозг. Это называется «химеризм» — в честь мифического животного с головой льва, туловищем козы и хвостом змеи.



Но что касается склонности к заболеваниям, то исследования показывают весьма слабую зависимость от группы крови. Статистика Гарварда говорит, что сердечно-сосудистые болезни у людей с первой группой бывают реже, чем у остальных, а язва желудка — наоборот, чаще. Но решающего значения это не имеет.



Подробности — в видеоматериале.