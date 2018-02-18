Топ-5 новостей из мира науки и технологий по версии «Чуда техники», 18 февраля

Водительские права переводят в цифровую форму, любовь к приглушенному свету портит мозг, найден способ омолодить сердце. Это и кое-что еще — в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира.

5. Темнота не дружит с головой



Долгое нахождение в условиях приглушенного света может ослабить работу мозга — к такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета. Они в течение месяца держали крыс в потемках, и ухудшение показателей активности гиппокампа, например, составило 30%. Возвращение яркого света вернуло все вспять. Сейчас ученые детально исследуют молекулярные механизмы происходящего и предупреждают тех, кто очень любит романтический свет дома и на работе: не увлекайтесь.



4. Один дома



Устройство, которое обманывает воров, имитируя присутствие людей в доме, представила компания из Швейцарии. Умную колонку с лампочками можно настраивать, и она будет в определенное время издавать звуки ходьбы, музыки, домашних животных, а также создаст световые эффекты — например, начнет мерцать подобно телевизору. Интересно, что свое устройство создатели назвали «Кевин» в честь главного героя культового фильма «Один дома» — мальчика, с помощью изобретательных трюков успешно противостоявшего грабителям.



3. Фастфуд убивает



Нездоровая еда серьезно ухудшает иммунитет, установили ученые из Боннского университета в Германии. Они на месяц посадили мышей на калорийную диету с малым количеством клетчатки, то есть овощей. Оказалось, что такой рацион (подобный обилию фастфуда) вызвал в организме изменения, характерные для хронического воспаления, — за счет активации определенных генов в клетках костного мозга. Само воспаление после нормализации диеты спало, но ненормальная генная активность сохранялась еще долго. Практический вывод авторов исследования: здоровая, преимущественно овощная еда особенно важна для детей, у которых иммунитет еще только формируется.



2. Права не нужны?



На дорогах Финляндии вскоре появятся водители без прав — точнее, их удостоверения перейдут в цифровую форму. Власти страны разрешили начать тестировать приложение, которое позволит не носить права с собой. Проверка подлинности будет происходить при помощи системы кодов, а фотография сможет автоматически обновляться каждый раз, когда водитель будет обращаться за любыми госуслугами, которые подразумевают фотографирование.



1. Для ума и сердца



Регулярные физические нагрузки могут омолодить сердце даже у тех людей, кто никогда не занимался спортом. К такому выводу пришли ученые из Университета Техаса — они два года занимались тренировками с группой пациентов в возрасте от 45 до 64 лет и отметили, что эластичность главной камеры сердца — левого желудочка — увеличилась в среднем на 25%. Впрочем, этого эффекта после 65 добиться уже невозможно: сердце теряет способность к самовосстановлению.



Но даже от небольших нагрузок в любом возрасте можно получить другой эффект — его зафиксировали ученые из Университета Западного Онтарио в Канаде. Оказывается, всего после 10 минут на велотренажере у людей ускоряется мышление и улучшается реакция. Причем, чтобы прояснить ум, достаточно было умеренной интенсивности тренировки.