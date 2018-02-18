Самолет экстренно сел в Вене из-за испортившего воздух пассажира

На борту самолета, выполнявшего рейс Дубай — Амстердам, завязалась драка
из-за метеоризма у одного из пассажиров.
Курьезный инцидент, который привел к экстренной посадке, произошел на борту самолета авиакомпании Transavia Airlines. Об этом пишет издание Metro News.
Самолет летел из Дубая в Амстердам, но пилот принял решение посадить борт в Вене. Причиной экстренной посадки стало поведение пассажира, который портил воздух в салоне. Попутчики пожаловались на него экипажу и попросили мужчину попытаться сдерживать себя. Но страдающий метеоризмом пассажир наотрез отказался.
В результате между ним и другими пассажирами завязалась потасовка. Разнимать недовольных пришлось уже после экстренного приземления сотрудникам безопасности венского аэропорта.
Четверых задержанных на борту самолета человек — двоих мужчин и двух женщин — освободили после разбирательства. Но возмущенные пассажиры намерены подать в суд на авиакомпанию из-за возникших при перелете неудобств.
Самолет летел из Дубая в Амстердам, но пилот принял решение посадить борт в Вене. Причиной экстренной посадки стало поведение пассажира, который портил воздух в салоне. Попутчики пожаловались на него экипажу и попросили мужчину попытаться сдерживать себя. Но страдающий метеоризмом пассажир наотрез отказался.
В результате между ним и другими пассажирами завязалась потасовка. Разнимать недовольных пришлось уже после экстренного приземления сотрудникам безопасности венского аэропорта.
Четверых задержанных на борту самолета человек — двоих мужчин и двух женщин — освободили после разбирательства. Но возмущенные пассажиры намерены подать в суд на авиакомпанию из-за возникших при перелете неудобств.
Комментарии