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    Самолет экстренно сел в Вене из-за испортившего воздух пассажира

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    • Фото: Under The Info / youtube.com
    Самолет экстренно сел в Вене <nobr>из-за</nobr> испортившего воздух пассажира

    Самолет экстренно сел в Вене из-за испортившего воздух пассажира

    Самолет экстренно сел в Вене <nobr>из-за</nobr> испортившего воздух пассажира
  • Фото: Under The Info / youtube.com

    • На борту самолета, выполнявшего рейс Дубай — Амстердам, завязалась драка из-за метеоризма у одного из пассажиров.

    Курьезный инцидент, который привел к экстренной посадке, произошел на борту самолета авиакомпании Transavia Airlines. Об этом пишет издание Metro News.

    Самолет летел из Дубая в Амстердам, но пилот принял решение посадить борт в Вене. Причиной экстренной посадки стало поведение пассажира, который портил воздух в салоне. Попутчики пожаловались на него экипажу и попросили мужчину попытаться сдерживать себя. Но страдающий метеоризмом пассажир наотрез отказался.

    В результате между ним и другими пассажирами завязалась потасовка. Разнимать недовольных пришлось уже после экстренного приземления сотрудникам безопасности венского аэропорта.

    Четверых задержанных на борту самолета человек — двоих мужчин и двух женщин — освободили после разбирательства. Но возмущенные пассажиры намерены подать в суд на авиакомпанию из-за возникших при перелете неудобств.

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