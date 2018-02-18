Российские лыжники взяли олимпийское серебро в эстафете

Олимпийская команда России заняла второе место в лыжной эстафетной гонке (4х10 км) среди мужчин на
Играх-2018 в Пхёнчхане.
Серебряными олимпийскими призерами стали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов.
Золото завоевала сборная Норвегии в составе Дидрика Тснсета, Мартина Сундбю, Симена Крюгера, Йоханнеса Клэбо. Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 33 минуты 4,9 секунды. Россияне проиграли лидерам 9,4 секунды. Бронзу завоевала команда Франции в составе Жана-Марка Гайяра, Мориса Манифика, Клемента Парисса и Адриена Бкашайдера.
Таким образом, в активе сборной России теперь три серебряные и семь бронзовых медалей. Накануне российские лыжницы завоевали в эстафете бронзу.
Золото завоевала сборная Норвегии в составе Дидрика Тснсета, Мартина Сундбю, Симена Крюгера, Йоханнеса Клэбо. Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 33 минуты 4,9 секунды. Россияне проиграли лидерам 9,4 секунды. Бронзу завоевала команда Франции в составе Жана-Марка Гайяра, Мориса Манифика, Клемента Парисса и Адриена Бкашайдера.
Таким образом, в активе сборной России теперь три серебряные и семь бронзовых медалей. Накануне российские лыжницы завоевали в эстафете бронзу.
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