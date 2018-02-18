У нас выигрывают! <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
У нас выигрывают! 0+
    •  

    Российские лыжники взяли олимпийское серебро в эстафете

    23 комментария
    Российские лыжники взяли олимпийское серебро в эстафете

    Российские лыжники взяли олимпийское серебро в эстафете

    Российские лыжники взяли олимпийское серебро в эстафете
  • Фото: Associated Press © 2018, Kirsty Wigglesworth

    • Олимпийская команда России заняла второе место в лыжной эстафетной гонке (4х10 км) среди мужчин на Играх-2018 в Пхёнчхане.

    Серебряными олимпийскими призерами стали Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов.

    Золото завоевала сборная Норвегии в составе Дидрика Тснсета, Мартина Сундбю, Симена Крюгера, Йоханнеса Клэбо. Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 33 минуты 4,9 секунды. Россияне проиграли лидерам 9,4 секунды. Бронзу завоевала команда Франции в составе Жана-Марка Гайяра, Мориса Манифика, Клемента Парисса и Адриена Бкашайдера.

    Таким образом, в активе сборной России теперь три серебряные и семь бронзовых медалей. Накануне российские лыжницы завоевали в эстафете бронзу.

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru