Глава олимпийского комитета Южной Кореи извинился за перепалку с волонтерами

Korean Olympic and Sports Committee chief apologises after row with #Pyeongchang2018 volunteer https://t.co/wxJKED8g6e — insidethegames (@insidethegames) February 18, 2018

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

По информации сайта Insidethegames, Ли Ки Хын накричал на волонтеров, которые попросили его освободить место, зарезервированное для членов Международного олимпийского комитета. Чиновника разозлило то, что волонтеры дают ему указания, и отказался их выполнять.По данным The Korea Times, Ли заявил, что не сдвинется с места до тех пор, пока не придет глава МОК Томас Бах, а другой чиновник олимпийского комитета Южной Кореи заявил, что «МОК — ничто, так как мы принимающая Олимпиаду страна».Подробности конфликта, как и число вовлеченных в него волонтеров, остается неясным, однако вскоре глава НОК все же официально извинился за инцидент.В оргкомитете Пхёнчхана-2018 заявили, что инцидент исчерпан, поэтому комментировать его не считают нужным и не ждут каких-либо заявлений от МОК.