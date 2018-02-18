Глава олимпийского комитета Южной Кореи извинился за перепалку с волонтерами

Президент Национального олимпийского комитета Южной Кореи Ли Ки Хын извинился перед волонтерами за скандал в центре лыжных гонок и биатлона на Олимпиаде в Пхёнчхане.
По информации сайта Insidethegames, Ли Ки Хын накричал на волонтеров, которые попросили его освободить место, зарезервированное для членов Международного олимпийского комитета. Чиновника разозлило то, что волонтеры дают ему указания, и отказался их выполнять.
По данным The Korea Times, Ли заявил, что не сдвинется с места до тех пор, пока не придет глава МОК Томас Бах, а другой чиновник олимпийского комитета Южной Кореи заявил, что «МОК — ничто, так как мы принимающая Олимпиаду страна».
Подробности конфликта, как и число вовлеченных в него волонтеров, остается неясным, однако вскоре глава НОК все же официально извинился за инцидент.
В оргкомитете Пхёнчхана-2018 заявили, что инцидент исчерпан, поэтому комментировать его не считают нужным и не ждут каких-либо заявлений от МОК.
По данным The Korea Times, Ли заявил, что не сдвинется с места до тех пор, пока не придет глава МОК Томас Бах, а другой чиновник олимпийского комитета Южной Кореи заявил, что «МОК — ничто, так как мы принимающая Олимпиаду страна».
Подробности конфликта, как и число вовлеченных в него волонтеров, остается неясным, однако вскоре глава НОК все же официально извинился за инцидент.
В оргкомитете Пхёнчхана-2018 заявили, что инцидент исчерпан, поэтому комментировать его не считают нужным и не ждут каких-либо заявлений от МОК.
Korean Olympic and Sports Committee chief apologises after row with #Pyeongchang2018 volunteer https://t.co/wxJKED8g6e— insidethegames (@insidethegames) February 18, 2018
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