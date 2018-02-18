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    В Прощеное воскресенье в православных церквях проходят особые службы. Масленица, православие, религия, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Прощеное воскресенье в православных церквях проходят особые службы

    В Прощеное воскресенье в православных церквях проходят особые службы

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    В Прощеное воскресенье в православных церквях проходят особые службы

    В Прощеное воскресенье в православных церквях проходят особые службы

    В Прощеное воскресенье в православных церквях проходят особые службы

      У православных сегодня Прощеное воскресенье. Этот день очень важен для верующих. Надо попросить друг у друга прощения, чтобы завтра начать Великий пост с чистой душой.

      Во всех православных церквях идут особые службы — чин прощения, а в песнопениях вспоминают изгнание Адама из рая. Церковь призывает вспомнить о своих грехах и раскаяться. Патриарх Кирилл вечером совершит чин прощения в храме Христа Спасителя. Кроме этого, сегодня надо доесть все масленичные угощения. Широкая Масленица завершает Сытую неделю.

      Во многих городах открыты ярмарки. В воронежском селе Нелжа самым зрелищным событием праздничной недели стало путешествие через сказочный лес. Баба-яга делилась волшебным рецептом блинов. А на соломенном стадионе устроили масленичную семейную олимпиаду. Проигравших не было, вкусные блинные «медали» заслужили все. За неделю их испекли 12 тысяч.

      А вот во Владивостоке широкая Масленица стала, как и положено, настоящим праздником Солнца. Погода не подвела, и некоторым было по-настоящему жарко. На скользкий столб за подарком лезли буквально в одних трусах.

      По русским народным обычаям, как и положено, шумно и весело провожают зиму и в Чечне. Сотни человек съехались в станицу Шелковская — она считается центром самого многонационального района в республике. Там развернули народные гулянья с песнями и танцами. Всех угощали блинами, а кульминацией праздника стало сжигание чучела.

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