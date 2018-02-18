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    Между Польшей и Израилем разгорелся скандал из-за закона о холокосте. Вторая мировая война, Израиль, история, Польша, холокост. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМежду Польшей и Израилем разгорелся скандал из-за закона о холокосте

    Между Польшей и Израилем разгорелся скандал из-за закона о холокосте

    2 комментария
    Между Польшей и Израилем разгорелся скандал <nobr>из-за</nobr> закона о холокосте

    Между Польшей и Израилем разгорелся скандал из-за закона о холокосте

    Между Польшей и Израилем разгорелся скандал <nobr>из-за</nobr> закона о холокосте

      Дипломатический скандал разгорается между Польшей и Израилем. Биньямин Нетаньяху жестко ответил на высказывание польского премьера о холокосте.

      Матеуш Моравецкий на полях Мюнхенской конференции, комментируя спорный законопроект о преступлениях Второй мировой, заявил, что среди преступников «были поляки, равно как и евреи, русские и немцы».

      Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши: «Чрезвычайно важно сначала понять, что не будут караться или рассматриваться как преступление высказывания о том, что были польские исполнители, так же, как и высказывания о том, что были исполнителями евреи или русские и украинские преступники, а не только немецкие преступники».

      Нетаньяху обвинил коллегу в непонимании истории.

      Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Высказывания премьер-министра Польши здесь, в Мюнхене, возмутительны. Налицо проблема непонимания истории и отсутствия чуткости к трагедии нашего народа. Я намерен поговорить с ним в ближайшее время».

      Недавно в Польше приняли так называемый закон о холокосте. Он запрещает пропаганду «бандеровской идеологии» и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой.

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