Между Польшей и Израилем разгорелся скандал из-за закона о холокосте

Дипломатический скандал разгорается между Польшей и Израилем. Биньямин Нетаньяху жестко ответил на высказывание польского премьера о холокосте.
Матеуш Моравецкий на полях Мюнхенской конференции, комментируя спорный законопроект о преступлениях Второй мировой, заявил, что среди преступников «были поляки, равно как и евреи, русские и немцы».
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши: «Чрезвычайно важно сначала понять, что не будут караться или рассматриваться как преступление высказывания о том, что были польские исполнители, так же, как и высказывания о том, что были исполнителями евреи или русские и украинские преступники, а не только немецкие преступники».
Нетаньяху обвинил коллегу в непонимании истории.
Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Высказывания премьер-министра Польши здесь, в Мюнхене, возмутительны. Налицо проблема непонимания истории и отсутствия чуткости к трагедии нашего народа. Я намерен поговорить с ним в ближайшее время».
Недавно в Польше приняли так называемый закон о холокосте. Он запрещает пропаганду «бандеровской идеологии» и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой.
Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши: «Чрезвычайно важно сначала понять, что не будут караться или рассматриваться как преступление высказывания о том, что были польские исполнители, так же, как и высказывания о том, что были исполнителями евреи или русские и украинские преступники, а не только немецкие преступники».
Нетаньяху обвинил коллегу в непонимании истории.
Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля: «Высказывания премьер-министра Польши здесь, в Мюнхене, возмутительны. Налицо проблема непонимания истории и отсутствия чуткости к трагедии нашего народа. Я намерен поговорить с ним в ближайшее время».
Недавно в Польше приняли так называемый закон о холокосте. Он запрещает пропаганду «бандеровской идеологии» и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой.
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