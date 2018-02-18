Сто лет стука колес: Киевский вокзал отмечает вековой юбилей

Сначала он назывался Брянским, теперь Киевским. Хотя мог бы стать Бородинским. Решение о его строительстве приняли в 100-летний юбилей Бородинского сражения. Но вместо вокзала в 1912 году построили мост. А первый поезд с уникального перрона, который возводили по самым современным технологиям, отправился только 18 февраля 1918 года. Сегодня Киевский вокзал — один из крупнейших в мире. Ежедневно через его турникеты проходят 32 тысячи человек.

Киевский задумывался как символ мощи российской армии. Его заложили в честь 100-летия победы над Наполеоном. Кто знал, что достроится он совсем в другой стране?



Как отмечает корреспондент НТВ Алина Репина, раньше Киевский вокзал назывался Брянским. Вообще-то он открылся в конце XIX века, но был тогда невзрачным, одноэтажным. В 1909 году с него уезжает на дачу к другу Лев Толстой — в демократичном третьем классе. Новое — похожее на древнеримский пантеон — здание открыли в феврале 1918-го. Это был последний привет от старой царской России.



Айрат Багаутдинов, экскурсовод: «Здесь собраны все лучшие достижения техники и искусства времен первой мировой войны. Это была Россия, которую мы потеряли».



О церемонии открытия мало что известно. Первая мировая еще не закончилась, а гражданская уже началась. Под неоклассическими колоннами, лепниной и барельефами спали на тюках переселенцы, вокзал был тифозным и вшивым. Отсюда для тысяч белогвардейцев начиналась заграница. На полу — метлахская плитка, подошвами скольких сапог затоптанная, а за 100 лет истерлась на один миллиметр. Вот шуховский дебаркадер — ажурная крыша над железнодорожной платформой, куда 100 лет назад вместо аэроэкспрессов прибывали бронепоезда.



Владимир Шухов, правнук инженера Владимира Шухова: «Все делалось вручную. Простые мужики в зипунах собирали это на морозе, а до сих пор стоит».



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