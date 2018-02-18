Громкие премьеры и сюрпризы: в Сочи открылся фестиваль искусств Юрия Башмета

В Сочи открылся XI Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Каждый год на черноморском курорте слушателей ждут мировые сценические премьеры. Особое место среди спектаклей, занимают постановки, созданные специально под этот форум искусств.

Девятидневная программа фестиваля настолько насыщена, что успеть на все мероприятия — задача для истинных ценителей искусства непростая. В афише традиционно — театральные вечера, концерты этнической, джазовой и рок-музыки. На главной площадке фестиваля — зимнем театре — маэстро выступит в качестве солиста и дирижера своих музыкальных коллективов.



За более чем 80-летнюю историю сцена зимнего театра видела не одно поколение знаменитых музыкантов и артистов. Но только за последние 11 лет их число резко возросло и все благодаря фестивалю Юрия Башмета. Удивить сочинскую публику сложно, но маэстро это удается из года в год. Вот и на этот раз на фестивале — сразу несколько премьер.



Фестиваль будет одновременно проходить сразу на пяти площадках города. Зимний театр традиционно примет самые громкие премьеры. Так, впервые на сцене театра и вообще в России выступит знаменитая португальская певица Тереза Салгейра.



Культурный марафон в Сочи продолжится гала-концертом с участием музыкантов классических, этнических и народных инструментов. Артисты из Китая привезут на фестиваль старинную пекинскую оперу, которой уже больше 500 т лет. Театр марионеток Резо Габриадзе приехал в Сочи с драматическими спектаклями о несчастной любви.



За 8 дней фестиваля в Сочи определят лучшего композитора и поэта. Знаменитые музыканты проведут мастер-классы и расскажут всем об истории музыки и современного искусства.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Андрея Михайлова.