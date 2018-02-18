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    В Великобритании закрылись сотни ресторанов KFC. Великобритания, продукты, рестораны и кафе, фастфуд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Великобритании закрылись сотни ресторанов KFC

    В Великобритании закрылись сотни ресторанов KFC

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    В Великобритании закрылись сотни ресторанов KFC

    В Великобритании закрылись сотни ресторанов KFC

    В Великобритании закрылись сотни ресторанов KFC

      Тысячи британцев в соцсетях сообщают о конце света — куриного. Одна из крупнейших сетей фастфуда — KFC — осталась без главного блюда — жареных цыплят.

      Сотни кафе в Бристоле, Беркшире, Девоне и других графствах закрылись. Посетителей встречали только объявления, что ресторан не работает «в связи с небольшими неприятностями».

      Как объяснили представители сети, проблемы возникли из-за нового поставщика, который не смог выстроить логистику, и в фастфуде, где главным блюдом является курица, ее-то и не оказалось. Когда решат проблемы с доставкой, неизвестно.

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