Украинские радикалы пригрозили поджечь разгромленное здание Россотрудничества

Москва требует от украинских властей наказать радикалов, устроивших погром в российском культурном центре в Киеве.
В нападении участвовали несколько десятков сторонников запрещенного в РФ «Правого сектора» и других группировок. Был среди них и депутат Верховной Рады Андрей Лозовой. Видео захвата сами хулиганы опубликовали в соцсетях. Радикалы выломали железные двери, ворвались на территорию представительства, сорвали и сожгли российский триколор.
Уже внутри здания они нападали на сотрудников, громили стенды и расписывали стены антироссийскими лозунгами. В это время в здании проходила репетиция драматического кружка: около ста человек, большинство из которых дети, забаррикадировались на верхнем этаже за металлической дверью, которую радикалы попытались вскрыть болгаркой, но это им не удалось.
Погром продолжался час. Но ни полиция, ни сотрудники миссии ОБСЕ, приехавшие на место, даже не попытались остановить националистов.
Российское посольство направило в украинский МИД ноту протеста. Обеспокоенность выразил и постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Дипломат подчеркнул: сегодня в Киеве запланирована еще одна акция радикалов, которые уже пообещали поджечь здание представительства. Тем не менее киевские власти решили вообще снять охрану.
В Москве предположили, что на атаку националистов вдохновили недавние заявления Порошенко в Мюнхене. Накануне украинский президент призвал европейских коллег запретить российский флаг.
Уже внутри здания они нападали на сотрудников, громили стенды и расписывали стены антироссийскими лозунгами. В это время в здании проходила репетиция драматического кружка: около ста человек, большинство из которых дети, забаррикадировались на верхнем этаже за металлической дверью, которую радикалы попытались вскрыть болгаркой, но это им не удалось.
Погром продолжался час. Но ни полиция, ни сотрудники миссии ОБСЕ, приехавшие на место, даже не попытались остановить националистов.
Российское посольство направило в украинский МИД ноту протеста. Обеспокоенность выразил и постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Дипломат подчеркнул: сегодня в Киеве запланирована еще одна акция радикалов, которые уже пообещали поджечь здание представительства. Тем не менее киевские власти решили вообще снять охрану.
В Москве предположили, что на атаку националистов вдохновили недавние заявления Порошенко в Мюнхене. Накануне украинский президент призвал европейских коллег запретить российский флаг.
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