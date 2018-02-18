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    Трамп объяснил, почему ФБР упустило стрелка из Флориды

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    • Фото: Reuters © 2018, Eric Thayer
    Трамп объяснил, почему ФБР упустило стрелка из Флориды

    Трамп объяснил, почему ФБР упустило стрелка из Флориды

    Трамп объяснил, почему ФБР упустило стрелка из Флориды
  • Фото: Reuters © 2018, Eric Thayer

    • Президент США Дональд Трамп дал свой ответ на вопрос, почему американские спецслужбы прозевали стрелка из Флориды, устроившего бойню в школе и убившего 17 человек.

    По словам главы Белого дома, Федеральное бюро расследований (ФБР) слишком много времени тратило на расследование так называемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Об этом он написал в своем Twitter.

    Дональд Трамп, президент США: «Очень грустно, что ФБР пропустило все из тех многих сигналов, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на попытки доказать тайный сговор России с (предвыборной — ред.) кампанией Трампа. Сговора нет. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться!»




    Ранее сообщалось, что власти Флориды потребовали отставки главы ФБР за неисполнение служебных обязанностей. Кристофера Рэя после бойни в школе обвинили в халатности и бездействии.

    смотретьВласти Флориды требуют отставки главы ФБР после бойни в школе
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    Сотрудники бюро признались, что они знали о том, что в школе Паркленда может произойти стрельба. Еще в прошлом месяце знакомый убийцы позвонил на горячую линию и рассказал о его намерениях. Однако спецслужбы на эти сообщения никак не отреагировали.

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    Жертвами трагедии в Паркленде (Флорида) стали 17 человек. Убийца — бывший ученик Николас Круз — ворвался в здание и стал расстреливать людей из винтовки, которую он купил легально.

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