Трамп объяснил, почему ФБР упустило стрелка из Флориды

Президент США Дональд Трамп дал свой ответ на вопрос, почему американские спецслужбы прозевали стрелка из Флориды, устроившего бойню в школе и убившего 17 человек.
По словам главы Белого дома, Федеральное бюро расследований (ФБР) слишком много времени тратило на расследование так называемого российского вмешательства в президентские выборы 2016 года. Об этом он написал в своем Twitter.
Дональд Трамп, президент США: «Очень грустно, что ФБР пропустило все из тех многих сигналов, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на попытки доказать тайный сговор России с (предвыборной — ред.) кампанией Трампа. Сговора нет. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться!»
Ранее сообщалось, что власти Флориды потребовали отставки главы ФБР за неисполнение служебных обязанностей. Кристофера Рэя после бойни в школе обвинили в халатности и бездействии.
Сотрудники бюро признались, что они знали о том, что в школе Паркленда может произойти стрельба. Еще в прошлом месяце знакомый убийцы позвонил на горячую линию и рассказал о его намерениях. Однако спецслужбы на эти сообщения никак не отреагировали.
Жертвами трагедии в Паркленде (Флорида) стали 17 человек. Убийца — бывший ученик Николас Круз — ворвался в здание и стал расстреливать людей из винтовки, которую он купил легально.
Дональд Трамп, президент США: «Очень грустно, что ФБР пропустило все из тех многих сигналов, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они тратят слишком много времени на попытки доказать тайный сговор России с (предвыборной — ред.) кампанией Трампа. Сговора нет. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться!»
Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign — there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что власти Флориды потребовали отставки главы ФБР за неисполнение служебных обязанностей. Кристофера Рэя после бойни в школе обвинили в халатности и бездействии.
Сотрудники бюро признались, что они знали о том, что в школе Паркленда может произойти стрельба. Еще в прошлом месяце знакомый убийцы позвонил на горячую линию и рассказал о его намерениях. Однако спецслужбы на эти сообщения никак не отреагировали.
Жертвами трагедии в Паркленде (Флорида) стали 17 человек. Убийца — бывший ученик Николас Круз — ворвался в здание и стал расстреливать людей из винтовки, которую он купил легально.
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