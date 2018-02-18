Самолет «Авроры» задел крылом столб освещения в аэропорту Южно-Сахалинска

Самолет авиакомпании «Аврора» при маневрировании в аэропорту
Южно-Сахалинска задел крылом столб освещения.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани, инцидент произошел в 11:30 по местному времени (3:30 мск). При маневрировании на перроне аэродрома самолет, который должен был вылететь в Саппоро, законцовкой крыла задел столб освещения, который находился за пределами площади маневрирования.
О повреждении воздушного судна не сообщается. Однако из-за инцидента борт был заменен на другой, который вылетел в Саппоро 13:44 по местному времени (5:44 мск).
В обстоятельствах инцидента разбираются оперативные службы аэропорта и авиакомпании, а также представители инспекции по безопасности полетов Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации.
О повреждении воздушного судна не сообщается. Однако из-за инцидента борт был заменен на другой, который вылетел в Саппоро 13:44 по местному времени (5:44 мск).
В обстоятельствах инцидента разбираются оперативные службы аэропорта и авиакомпании, а также представители инспекции по безопасности полетов Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации.
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