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    В Совфеде ответили на заявление Порошенко о переговорах с Россией

    8 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Christian Hartmann
    В Совфеде ответили на заявление Порошенко о переговорах с Россией

    В Совфеде ответили на заявление Порошенко о переговорах с Россией

    В Совфеде ответили на заявление Порошенко о переговорах с Россией
  • Фото: Reuters © 2018, Christian Hartmann

    • Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, при каких условиях киевские власти готовы начать переговоры с Москвой.

    Алексей Пушков, сенатор: «Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции — не политика».

    Ранее сообщалось, что Петр Порошенко, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил, что диалог Москвы и Киева возможен лишь при восстановлении территориальной целостности Украины. По мнению Порошенко, на Украине нет гражданской войны, а есть «агрессия со стороны Российской Федерации».

    В Москве неоднократно заявляли, что Россия не является участницей и стороной конфликта в Донбассе. А сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет урегулирования ситуации на Украине больше, чем какие-либо другие страны.

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