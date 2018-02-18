В Совфеде ответили на заявление Порошенко о переговорах с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о том, при каких условиях киевские власти готовы начать переговоры с Москвой.
Алексей Пушков, сенатор: «Порошенко что-то спутал: Украине переговоры нужны больше, чем России. Киев не в том положении, чтобы ставить условия. Эмоции — не политика».
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил, что диалог Москвы и Киева возможен лишь при восстановлении территориальной целостности Украины. По мнению Порошенко, на Украине нет гражданской войны, а есть «агрессия со стороны Российской Федерации».
В Москве неоднократно заявляли, что Россия не является участницей и стороной конфликта в Донбассе. А сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет урегулирования ситуации на Украине больше, чем какие-либо другие страны.
Ранее сообщалось, что Петр Порошенко, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил, что диалог Москвы и Киева возможен лишь при восстановлении территориальной целостности Украины. По мнению Порошенко, на Украине нет гражданской войны, а есть «агрессия со стороны Российской Федерации».
В Москве неоднократно заявляли, что Россия не является участницей и стороной конфликта в Донбассе. А сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет урегулирования ситуации на Украине больше, чем какие-либо другие страны.
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