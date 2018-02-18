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    Россиянин Кузнецов выбыл из борьбы за медали в гигантском слаломе на Олимпиаде

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    • Фото: skistop.ru
    Россиянин Кузнецов выбыл из борьбы за медали в гигантском слаломе на Олимпиаде

    Россиянин Кузнецов выбыл из борьбы за медали в гигантском слаломе на Олимпиаде

    Россиянин Кузнецов выбыл из борьбы за медали в гигантском слаломе на Олимпиаде
  • Фото: skistop.ru

    • Российский горнолыжник Иван Кузнецов не смог побороться за медали в дисциплине гигантский слалом на Играх в южнокорейском Пхёнчхане.

    Член команды олимпийских атлетов из России допустил падение при прохождении трассы в первой попытке и не смог финишировать. Это значит, что ему не удастся побороться за медали в данном состязании, которые разыграют по итогам второй попытки.

    Ранее сообщалось, что российский горнолыжник Павел Трихичев из-за травмы был вынужден завершить выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане. Он вылетел с трассы во время скоростного спуска в рамках горнолыжной комбинации. При падении спортсмен повредил локтевое сухожилие.

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