Россиянин Кузнецов выбыл из борьбы за медали в гигантском слаломе на Олимпиаде

Российский горнолыжник Иван Кузнецов не смог побороться за медали в дисциплине гигантский слалом на Играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Член команды олимпийских атлетов из России допустил падение при прохождении трассы в первой попытке и не смог финишировать. Это значит, что ему не удастся побороться за медали в данном состязании, которые разыграют по итогам второй попытки.
Ранее сообщалось, что российский горнолыжник Павел Трихичев из-за травмы был вынужден завершить выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане. Он вылетел с трассы во время скоростного спуска в рамках горнолыжной комбинации. При падении спортсмен повредил локтевое сухожилие.
Ранее сообщалось, что российский горнолыжник Павел Трихичев из-за травмы был вынужден завершить выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане. Он вылетел с трассы во время скоростного спуска в рамках горнолыжной комбинации. При падении спортсмен повредил локтевое сухожилие.
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