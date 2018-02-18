Белый дом обвинил СМИ в создании хаоса в США

Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли заявил, что демократы и ведущие СМИ создали в США «больше хаоса, чем Россия».
По словам Гидли, крупнейшие американские издания активно распространяют ложную информацию о работе спецпрокурора Роберта Мюллера по «делу РФ». Его слова цитирует издание The Hill.
Хоган Гидли, официальный представитель Белого дома: «Они продолжают лгать американскому народу больше года, и американцы, должно быть, разгневаны этим».
Напомним, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
Хоган Гидли, официальный представитель Белого дома: «Они продолжают лгать американскому народу больше года, и американцы, должно быть, разгневаны этим».
Напомним, 16 февраля Минюст США выдвинул обвинения в отношении 13 россиян по делу о вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти обвинения абсурдом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что США по-прежнему не подкрепляют свои обвинения никакими доказательствами.
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