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    ВВС Израиля атаковали цели в секторе Газа

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    • Фото: Reuters © 2018, Ibraheem Abu Mustafa
    ВВС Израиля атаковали цели в секторе Газа

    ВВС Израиля атаковали цели в секторе Газа

    ВВС Израиля атаковали цели в секторе Газа
  • Фото: Reuters © 2018, Ibraheem Abu Mustafa

    • Израильские военные нанесли удары по шести целям в секторе Газа. Как заявили в армейской пресс-службе, это стало ответом на подрыв фугаса, заложенного палестинскими боевиками на пути следования армейского патруля.

    Из сообщения пресс-службы: «Истребители ВВС Израиля поразили конкретные военные объекты, принадлежащие террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Всего атакованы шесть целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС».

    Уточняется, что удары были нанесены по прорытому из сектора Газа на территорию Израиля диверсионному тоннелю и двум тренировочным лагерям радикалов, передает ТАСС.

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