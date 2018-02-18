ВВС Израиля атаковали цели в секторе Газа

Израильские военные нанесли удары по шести целям в секторе Газа. Как заявили в армейской
пресс-службе, это стало ответом на подрыв фугаса, заложенного палестинскими боевиками на пути следования армейского патруля.
Из сообщения пресс-службы: «Истребители ВВС Израиля поразили конкретные военные объекты, принадлежащие террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Всего атакованы шесть целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС».
Уточняется, что удары были нанесены по прорытому из сектора Газа на территорию Израиля диверсионному тоннелю и двум тренировочным лагерям радикалов, передает ТАСС.
Уточняется, что удары были нанесены по прорытому из сектора Газа на территорию Израиля диверсионному тоннелю и двум тренировочным лагерям радикалов, передает ТАСС.
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