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    Здание университета в Уэльсе эвакуировали из-за землетрясения

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    Здание университета в Уэльсе эвакуировали из-за землетрясения

    Здание университета в Уэльсе эвакуировали <nobr>из-за</nobr> землетрясения

    В Великобритании произошло землетрясение магнитудой 4,7, ставшее самым крупным за десятилетие.

    Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах от Суонси, где находится здание университета. Руководство приняло решение об эвакуации.

    По данным EMSC, толчки в результате землетрясения почувствовали около 10 миллионов жителей страны, передает Express. Данных о пострадавших не поступало.

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