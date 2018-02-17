Здание университета в Уэльсе эвакуировали из-за землетрясения

В Великобритании произошло землетрясение магнитудой 4,7, ставшее самым крупным за десятилетие.
Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах от Суонси, где находится здание университета. Руководство приняло решение об эвакуации.
По данным EMSC, толчки в результате землетрясения почувствовали около 10 миллионов жителей страны, передает Express. Данных о пострадавших не поступало.
По данным EMSC, толчки в результате землетрясения почувствовали около 10 миллионов жителей страны, передает Express. Данных о пострадавших не поступало.
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