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    Москвичей предупредили о снегопаде и гололедице

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    Москвичей предупредили о снегопаде и гололедице

    Москвичей предупредили о снегопаде и гололедице

    Сильный снег и гололедица ожидаются в Москве и Московской области в ночь на 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

    МЧС: «Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ „Центральное УГМС“, ночью и утром 18 февраля местами по Московской области и Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах местами гололедица».

    В пресс-службе МЧС отметили, что местами возможно ухудшение видимости, а также снежные заносы на дорогах. Движения транспорта может быть затруднено.

    Спасатели напомнили, что автомобилистам необходимо быть особенно внимательными. При неблагоприятных погодных условиях следует снизить скорость и избегать внезапных маневров.

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