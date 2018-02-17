Москвичей предупредили о снегопаде и гололедице

Сильный снег и гололедица ожидаются в Москве и Московской области в ночь на 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

МЧС: «Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации ФГБУ „Центральное УГМС“, ночью и утром 18 февраля местами по Московской области и Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах местами гололедица».



В пресс-службе МЧС отметили, что местами возможно ухудшение видимости, а также снежные заносы на дорогах. Движения транспорта может быть затруднено.



Спасатели напомнили, что автомобилистам необходимо быть особенно внимательными. При неблагоприятных погодных условиях следует снизить скорость и избегать внезапных маневров.

