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    Актер Павел Прилучный в студии «ЦТ» рассказал о фильме «Рубеж». Великая Отечественная война, знаменитости, история, кино, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАктер Павел Прилучный в студии «ЦТ» рассказал о фильме «Рубеж»

    Актер Павел Прилучный в студии «ЦТ» рассказал о фильме «Рубеж»

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    Актер Павел Прилучный в студии «ЦТ» рассказал о фильме «Рубеж»

    Актер Павел Прилучный в студии «ЦТ» рассказал о фильме «Рубеж»

    Актер Павел Прилучный в студии «ЦТ» рассказал о фильме «Рубеж»

      В эфире программы НТВ «Центральное телевидение» побывал актер Павел Прилучный. Он поделился подробностями о фильме «Рубеж», в котором сыграл главную роль.

      По словам Прилучного, фильм на премьерном показе посмотрел Владимир Путин и картина тронула главу государства.

      Павел Прилучный: «Президент смотрел фильм вместе с ветеранами. И первое, о чем спросили Путина после просмотра: как вам кино? И президент сказал, я не помню дословно, но смысл его слов был в том, что картина попадает туда, куда авторы и хотели попасть, — в сердце».

      По словам актера, фильм рассказывает о том, как молодой, дерзкий, циничный бизнесмен из нашего с вами настоящего перемещается во времени и попадает в гущу кровавого сражения на Невском пятачке.

      Павел Прилучный: «Через эти судьбы и страдания он сильно меняется — становится совсем другим человеком».

      Подробности — в видеоматериале.

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