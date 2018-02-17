Актер Павел Прилучный в студии «ЦТ» рассказал о фильме «Рубеж»

В эфире программы НТВ «Центральное телевидение» побывал актер Павел Прилучный. Он поделился подробностями о фильме «Рубеж», в котором сыграл главную роль.
По словам Прилучного, фильм на премьерном показе посмотрел Владимир Путин и картина тронула главу государства.
Павел Прилучный: «Президент смотрел фильм вместе с ветеранами. И первое, о чем спросили Путина после просмотра: как вам кино? И президент сказал, я не помню дословно, но смысл его слов был в том, что картина попадает туда, куда авторы и хотели попасть, — в сердце».
По словам актера, фильм рассказывает о том, как молодой, дерзкий, циничный бизнесмен из нашего с вами настоящего перемещается во времени и попадает в гущу кровавого сражения на Невском пятачке.
Павел Прилучный: «Через эти судьбы и страдания он сильно меняется — становится совсем другим человеком».
Подробности — в видеоматериале.
Павел Прилучный: «Президент смотрел фильм вместе с ветеранами. И первое, о чем спросили Путина после просмотра: как вам кино? И президент сказал, я не помню дословно, но смысл его слов был в том, что картина попадает туда, куда авторы и хотели попасть, — в сердце».
По словам актера, фильм рассказывает о том, как молодой, дерзкий, циничный бизнесмен из нашего с вами настоящего перемещается во времени и попадает в гущу кровавого сражения на Невском пятачке.
Павел Прилучный: «Через эти судьбы и страдания он сильно меняется — становится совсем другим человеком».
Подробности — в видеоматериале.
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