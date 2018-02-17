Самозванец или нет: друзья детства и пластические хирурги изучили новое лицо Родченкова

На уходящей неделе главного информатора WADA Григория Родченкова, которого долгое время
где-то скрывали от прессы, вдруг вытащили под свет софитов. И вот парадокс: рассказав, что для неузнаваемости Родченкову в Штатах сделали пластическую операцию, журналисты CBS зачем-то показали это новое, немного загримированное лицо информатора всему миру.
Одутловатое лицо, накачанные губы, бронзовый загар, массивный нос — в упитанном человеке, утверждающем что он Григорий Родченков, всю неделю мир пытался разглядеть того самого информатора WADA.
Получается, Родченков так боится руки Москвы, что из соображений безопасности изменил внешность. Но вместо того чтобы исчезнуть по американской программе защите свидетелей с новым лицом и документами, заявился на телевидение и скрывается от российских спецслужб под софитами телекамер.
А может, это вообще не он, а самозванец?
Друг детства Родченкова Владимир Валуев по просьбе репортера «Центрального телевидения» Юлии Шатиловой вгляделся обновленному информатору WADA в глаза, пытаясь рассмотреть знакомый дефект — отметину на правом глазе, которую сам же ему и оставил.
Другой одноклассник Родченкова Виктор Кузьмин внимательно вслушался в знакомый тембр.
Виктор Кузьмин, одноклассник: «Голос его, но грустный, обычно энергичный. Сто процентов его голос, как будто инсульт, как будто он хочет разжалобить, как будто поломала его ситуация. Создается впечатление, что человек в депрессии. Грусть и ощущение, что он болен».
Немецкий журналист Хайо Зеппельт — автор скандальных фильмов о российском спорте, известный своей нелюбовью к российским журналистам, снимает в Пхёнчхане новое расследование. Неожиданно он согласился на интервью и вспомнил, как в декабре специально летал в Нью-Йорк, чтобы увидеться с Родченковым. Но вместо встречи пришлось приставить микрофон поближе к телефонному динамику.
Хайо Зеппельт: «Я не встретился с ним, но это абсолютно очевидно, и не было сомнений, что мы говорили с реальным Григорием Родченковым. Я знаю его голос, я знаю его стиль разговора».
Дать интервью на камеру Родченков категорически отказался из соображений безопасности. Не помогло даже то, что они с беглым химиком давно знакомы. А через два месяца он с новым лицом появился на американском телеканале. Впрочем, немецкий репортер, кажется, не удивлен.
Хайо Зеппельт: «Если честно, я не верю, что это не он. Это было бы нелепо. У CBS очень хорошая репутация».
Едва взглянув на фото нового Родченкова, пластический хирург Александр Тепляшин выносит вердикт: американский бюджет явно решил сэкономить на главном обличителе российского спорта: лица человека, сидящего перед телекамерой, не касался скальпель — только шприц с популярным в США коллагеновым гелем. Дешево и сердито.
Александр Тепляшин, доктор медицинских наук, пластический хирург: «Коробок геля может изменить до неузнаваемости».
Подробности — в репортаже.
Получается, Родченков так боится руки Москвы, что из соображений безопасности изменил внешность. Но вместо того чтобы исчезнуть по американской программе защите свидетелей с новым лицом и документами, заявился на телевидение и скрывается от российских спецслужб под софитами телекамер.
А может, это вообще не он, а самозванец?
Друг детства Родченкова Владимир Валуев по просьбе репортера «Центрального телевидения» Юлии Шатиловой вгляделся обновленному информатору WADA в глаза, пытаясь рассмотреть знакомый дефект — отметину на правом глазе, которую сам же ему и оставил.
Другой одноклассник Родченкова Виктор Кузьмин внимательно вслушался в знакомый тембр.
Виктор Кузьмин, одноклассник: «Голос его, но грустный, обычно энергичный. Сто процентов его голос, как будто инсульт, как будто он хочет разжалобить, как будто поломала его ситуация. Создается впечатление, что человек в депрессии. Грусть и ощущение, что он болен».
Немецкий журналист Хайо Зеппельт — автор скандальных фильмов о российском спорте, известный своей нелюбовью к российским журналистам, снимает в Пхёнчхане новое расследование. Неожиданно он согласился на интервью и вспомнил, как в декабре специально летал в Нью-Йорк, чтобы увидеться с Родченковым. Но вместо встречи пришлось приставить микрофон поближе к телефонному динамику.
Хайо Зеппельт: «Я не встретился с ним, но это абсолютно очевидно, и не было сомнений, что мы говорили с реальным Григорием Родченковым. Я знаю его голос, я знаю его стиль разговора».
Дать интервью на камеру Родченков категорически отказался из соображений безопасности. Не помогло даже то, что они с беглым химиком давно знакомы. А через два месяца он с новым лицом появился на американском телеканале. Впрочем, немецкий репортер, кажется, не удивлен.
Хайо Зеппельт: «Если честно, я не верю, что это не он. Это было бы нелепо. У CBS очень хорошая репутация».
Едва взглянув на фото нового Родченкова, пластический хирург Александр Тепляшин выносит вердикт: американский бюджет явно решил сэкономить на главном обличителе российского спорта: лица человека, сидящего перед телекамерой, не касался скальпель — только шприц с популярным в США коллагеновым гелем. Дешево и сердито.
Александр Тепляшин, доктор медицинских наук, пластический хирург: «Коробок геля может изменить до неузнаваемости».
Подробности — в репортаже.
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