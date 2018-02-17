Порошенко назвал свои условия переговоров с РФ

Диалог Москвы и Киева возможен лишь при восстановлении территориальной целостности Украины. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко на украинском ланче, прошедшем в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Пётр Порошенко: «На следующий день после того, как россияне заберут своих солдат с моей земли, с украинской территории, на следующий день, когда мы восстановим территориальную целостность моей страны, включая Крым, мы будем готовы начать переговоры по разным другим вопросам».
По мнению Порошенко, на Украине нет гражданской войны, а есть «агрессия со стороны Российской Федерации», передает «Интерфакс».
В Москве неоднократно заявляли, что Россия не является участницей и стороной конфликта в Донбассе. А сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет урегулирования ситуации на Украине больше, чем какие-либо другие страны.
По мнению Порошенко, на Украине нет гражданской войны, а есть «агрессия со стороны Российской Федерации», передает «Интерфакс».
В Москве неоднократно заявляли, что Россия не является участницей и стороной конфликта в Донбассе. А сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хочет урегулирования ситуации на Украине больше, чем какие-либо другие страны.
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