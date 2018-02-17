«Регресс доверия»: в Польше прокомментировали итоги переговоров с Украиной

В канцелярии польского президента критически оценили результаты переговоров
вице-премьеров Польши Петра Глиньского и Украины Павла Розенко.
В ходе переговоров польской стороне не удалось добиться от Киева согласия отменить запрет эксгумаций польских жертв конфликтов на территории Украины. В канцелярии польского лидера Анджея Дуды выразили глубокое разочарование в связи с этим, передает ТАСС.
Из заявления канцелярии президента Польши: «Отсутствие решения украинской стороны в таком фундаментальном вопросе, каким является отмена запрета польских эксгумаций на территории Украины, означает серьезный регресс доверия».
Представитель президентской канцелярии Кшиштоф Щерский отметил, что отсутствие результатов переговоров по этому вопросу значительно осложняет отношения между странами.
Кшиштоф Щерский: «Рассчитываем, что в ближайшее время дойдет до отмены этого запрета в духе выполнения принятых обязательств».
Встреча вице-премьеров Глиньского и Розенко состоялась накануне в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам, связанными с так называемым антибандеровским законом.
Из заявления канцелярии президента Польши: «Отсутствие решения украинской стороны в таком фундаментальном вопросе, каким является отмена запрета польских эксгумаций на территории Украины, означает серьезный регресс доверия».
Представитель президентской канцелярии Кшиштоф Щерский отметил, что отсутствие результатов переговоров по этому вопросу значительно осложняет отношения между странами.
Кшиштоф Щерский: «Рассчитываем, что в ближайшее время дойдет до отмены этого запрета в духе выполнения принятых обязательств».
Встреча вице-премьеров Глиньского и Розенко состоялась накануне в рамках заседания украинско-польской комиссии по историческим вопросам, связанными с так называемым антибандеровским законом.
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