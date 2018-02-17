Таинственная Россия <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Таинственная Россия 16+
    •  

    «Играли в тело»: российские хоккеисты рассказали о победе в жестком матче с США

    20 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    «Играли в тело»: российские хоккеисты рассказали о победе в жестком матче с США

    «Играли в тело»: российские хоккеисты рассказали о победе в жестком матче с США

    «Играли в тело»: российские хоккеисты рассказали о победе в жестком матче с США
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • Российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны американцев в матче олимпийского турнира, заявил нападающий Илья Ковальчук, забросивший в этой встрече две из четырех шайб.

    Ковальчук подчеркнул, что матчи против американцев всегда вызывают особенное чувство, однако никакой ненависти к игрокам нет — лишь спорт и эмоции.

    Илья Ковальчук: «Не показалось, что американцы сегодня играли грязно, это хоккей. Они играли так, как играют всегда, в тело. Ничего, мы были к этому готовы, сами спуску им не давали».

    Тренер российской сборной Олег Знарок предположил, что у американцев было задание на матч играть жестко против лидеров российской команды — Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

    Олег Знарок: «Возможно, задание было такое, когда били Дацюка. Они и на Ковальчука налетели ближе к концовке. Я видел со стороны, лидеров они били».

    Автор еще одного дубля в ворота США — Николай Прохоркин — уверен, что американцы намеренно провоцировали соперников на удаления.

    Николай Прохоркин: «В принципе все понравилось сегодня — хоккей, атмосфера на трибунах, голы, силовые приемы. Шикарная игра была. У американцев была такая тактика — провоцировать нас на удаления. Мне совсем не обидно было, когда соперник снес меня после забитой шайбы. Мы сделали дело, и пусть хоть что делают после этого».

    Матч завершился со счетом 4:0 в пользу россиян. Эта победа позволила им выйти на чистое первое место в своей группе и напрямую пройти в четвертьфинал. Ковальчук пообещал использовать дополнительный выходной для того, чтобы выйти на лед в ¼ финала готовыми на 100%.

    Заключительные матчи предварительного этапа Олимпиады состоятся 18 февраля. Четвертьфинальная стадия пройдет 21 февраля.
    Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru