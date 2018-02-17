«Играли в тело»: российские хоккеисты рассказали о победе в жестком матче с США

Российские хоккеисты были готовы к жесткой игре со стороны американцев в матче олимпийского турнира, заявил нападающий Илья Ковальчук, забросивший в этой встрече две из четырех шайб.
Ковальчук подчеркнул, что матчи против американцев всегда вызывают особенное чувство, однако никакой ненависти к игрокам нет — лишь спорт и эмоции.
Илья Ковальчук: «Не показалось, что американцы сегодня играли грязно, это хоккей. Они играли так, как играют всегда, в тело. Ничего, мы были к этому готовы, сами спуску им не давали».
Тренер российской сборной Олег Знарок предположил, что у американцев было задание на матч играть жестко против лидеров российской команды — Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.
Олег Знарок: «Возможно, задание было такое, когда били Дацюка. Они и на Ковальчука налетели ближе к концовке. Я видел со стороны, лидеров они били».
Автор еще одного дубля в ворота США — Николай Прохоркин — уверен, что американцы намеренно провоцировали соперников на удаления.
Николай Прохоркин: «В принципе все понравилось сегодня — хоккей, атмосфера на трибунах, голы, силовые приемы. Шикарная игра была. У американцев была такая тактика — провоцировать нас на удаления. Мне совсем не обидно было, когда соперник снес меня после забитой шайбы. Мы сделали дело, и пусть хоть что делают после этого».
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу россиян. Эта победа позволила им выйти на чистое первое место в своей группе и напрямую пройти в четвертьфинал. Ковальчук пообещал использовать дополнительный выходной для того, чтобы выйти на лед в ¼ финала готовыми на 100%.
Заключительные матчи предварительного этапа Олимпиады состоятся 18 февраля. Четвертьфинальная стадия пройдет 21 февраля.
Илья Ковальчук: «Не показалось, что американцы сегодня играли грязно, это хоккей. Они играли так, как играют всегда, в тело. Ничего, мы были к этому готовы, сами спуску им не давали».
Тренер российской сборной Олег Знарок предположил, что у американцев было задание на матч играть жестко против лидеров российской команды — Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.
Олег Знарок: «Возможно, задание было такое, когда били Дацюка. Они и на Ковальчука налетели ближе к концовке. Я видел со стороны, лидеров они били».
Автор еще одного дубля в ворота США — Николай Прохоркин — уверен, что американцы намеренно провоцировали соперников на удаления.
Николай Прохоркин: «В принципе все понравилось сегодня — хоккей, атмосфера на трибунах, голы, силовые приемы. Шикарная игра была. У американцев была такая тактика — провоцировать нас на удаления. Мне совсем не обидно было, когда соперник снес меня после забитой шайбы. Мы сделали дело, и пусть хоть что делают после этого».
Матч завершился со счетом 4:0 в пользу россиян. Эта победа позволила им выйти на чистое первое место в своей группе и напрямую пройти в четвертьфинал. Ковальчук пообещал использовать дополнительный выходной для того, чтобы выйти на лед в ¼ финала готовыми на 100%.
Заключительные матчи предварительного этапа Олимпиады состоятся 18 февраля. Четвертьфинальная стадия пройдет 21 февраля.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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