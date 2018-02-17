Побороть грипп за сутки: японская чудо-таблетка вызвала споры в России

Американские СМИ называют нынешний сезон гриппа смертоносным, а вакцина, которую применяли в этом году, оказалась эффективна всего лишь на 36%. Об эпидемии уже официально объявили Швейцария, Испания, Франция и Финляндия. Самый жестокий удар вирус нанес по Великобритании, в этой стране от гриппа умерли более 250 человек. В России эпидемию сдерживают сильные морозы, но уже в нескольких регионах объявлен карантин.

Эмили едва исполнилось шесть. Малышке Оливии было всего три, Дилану 12, Саванне семь, Тайлеру восемь.



Стив Даннэвэй, отец Тайлера: «Я положил руку ему на спину, его грудь не опускалась и не поднималась, я не чувствовал его дыхания, губы были синими. Зашли врачи и сделали то, что не пережить родителям, они поставили стул перед нами, и мы все поняли. Он умер в восемь утра во вторник».



84 имени. 84 жизни всего за полгода унес не террорист, не преступник, а тот, кого нельзя призвать к ответу.



Энтони Фаучи, директор национального института аллергии и инфекционных заболеваний США: «Это очень страшный сезон гриппа, без сомнения, это уже худший сезон в истории, который у нас был за последние несколько лет».



Японские ученые создали лекарство, способное вылечить от гриппа всего за сутки. Не нужно быть доктором, чтобы понять, что за несколькими сухими строчками в научном журнале — настоящая сенсация. Может ли такое быть правдой? Конечно, есть и энтузиасты, и скептики.



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