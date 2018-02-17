Лавров назвал «трепотней» разговоры о вмешательстве РФ в американские выборы

Фактов, доказывающих вмешательство России в американские выборы, до сих пор не предоставлено, поэтому все разговоры на эту тему являются «трепотней». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Сергей Лавров: «Публиковать можно все что угодно. Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления… Поэтому пока мы не увидим фактов, все остальное будет трепотней, извините за не очень дипломатичное выражение».
Лавров отметил, что помощник министерства внутренней безопасности США опровергла, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, передает РИА Новости.
Сергей Лавров: «То же самое сказал, как я понимаю, Майк Пенс совсем недавно».
Минюст США ранее обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с этим агентством. Президент США отреагировал на доклад американского Минюста записью в Twitter. По словам Трампа, опубликованные сведения говорят о том, что его предвыборный штаб во «вмешательстве» не участвовал.
Лавров отметил, что помощник министерства внутренней безопасности США опровергла, что какая-либо страна вмешивалась в американские выборы, передает РИА Новости.
Сергей Лавров: «То же самое сказал, как я понимаю, Майк Пенс совсем недавно».
Минюст США ранее обвинил 13 сотрудников петербургского «Агентства интернет-исследований» во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Среди обвиняемых — бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с этим агентством. Президент США отреагировал на доклад американского Минюста записью в Twitter. По словам Трампа, опубликованные сведения говорят о том, что его предвыборный штаб во «вмешательстве» не участвовал.
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