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    Явлинский посетил приют для животных. выборы, животные, СМИ, Явлинский. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЯвлинский посетил приют для животных

    Явлинский посетил приют для животных

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    Явлинский посетил приют для животных

    Явлинский посетил приют для животных

    Явлинский посетил приют для животных

      Сегодня кандидаты на пост президента России начинают самую яркую часть избирательной кампании — агитацию в СМИ.

      Кандидат в президенты Григорий Явлинский посетил один из московских приютов для животных. Сооснователь «Яблока» заявил, что необходимо ужесточить наказание за жестокое отношение к животным и более четко регламентировать правила их содержания.

      Еще один кандидат, Максим Сурайкин, сейчас занимается проблемами молодежи, он участвует в пленуме Центрального комитета комсомола России.

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