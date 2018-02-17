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    Кот британского премьер-министра проиграл мышелову из МИД в уличной схватке. Великобритания, животные, кошки, Лондон. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКот британского премьер-министра проиграл мышелову из МИД в уличной схватке

    Кот британского премьер-министра проиграл мышелову из МИД в уличной схватке

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    Кот британского <nobr>премьер-министра</nobr> проиграл мышелову из МИД в уличной схватке

    Кот британского премьер-министра проиграл мышелову из МИД в уличной схватке

    Кот британского <nobr>премьер-министра</nobr> проиграл мышелову из МИД в уличной схватке

      Конфликт двух британских политических ведомств вылился в уличную драку: повздорили сотрудники аппарата премьер-министра и МИД — коты-мышеловы Ларри и Палмерстон.

      Причина конфликта котов остается неизвестной, однако это уже далеко не первая их ссора. Ларри, хоть и считается «главным мышеловом» страны, своими обязанностями откровенно манкирует в отличие от Палмерстона, ответственно подходящего к службе. Последний и вышел победителем из драки, даже сорвал с противника ошейник.

      Фотографии с места столкновения мгновенно разлетелись по соцсетям. А многие даже посчитали сражение символичным, увидев в нем метафору современной британской политики.

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