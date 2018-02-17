Будущее отношений России и Европы сегодня обсуждают в Мюнхене. Там проходит международная конференция по безопасности. Нашу делегацию возглавляет Сергей Лавров. Сегодняшние планы министра расписаны по минутам — он уже провел несколько встреч и выступил с речью.
Как отмечает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, в ходе делового завтрака министры иностранных дел РФ и Германии говорили об экономическом сотрудничестве, у которого есть большой потенциал, а также о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Сергей Лавров: «Я знаю, что недавно немецкой внешнеторговой палатой был проведен опрос, насколько готовы немецкие компании к инвестициям в Россию. Интерес был обозначен примерно на 0,5 млрд евро. Это немало, учитывая серьезный объем инвестиций, уже накопленный в Российской Федерации. Мы будем и далее делать все, чтобы бизнес, включая немецкий, чувствовал себя свободно в Российской Федерации».
Зигмар Габриэль: «У нас есть одно условие, я считаю, что оно реализуемо, — о сохранении транзита газа через Украину. Без сохранения транзита газа будет очень сложно реализовать „Северный поток — 2“. У меня есть впечатление, что российская сторона это понимает».
Подробности — в видеоматериале.
Сергей Лавров: «Я знаю, что недавно немецкой внешнеторговой палатой был проведен опрос, насколько готовы немецкие компании к инвестициям в Россию. Интерес был обозначен примерно на 0,5 млрд евро. Это немало, учитывая серьезный объем инвестиций, уже накопленный в Российской Федерации. Мы будем и далее делать все, чтобы бизнес, включая немецкий, чувствовал себя свободно в Российской Федерации».
Зигмар Габриэль: «У нас есть одно условие, я считаю, что оно реализуемо, — о сохранении транзита газа через Украину. Без сохранения транзита газа будет очень сложно реализовать „Северный поток — 2“. У меня есть впечатление, что российская сторона это понимает».
Подробности — в видеоматериале.
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