Водители первых лиц страны продемонстрировали мастерство на заснеженном полигоне

В Подмосковье мастерство продемонстрировали специалисты, которым свою жизнь доверяют первые лица государства. На автодроме в Старой Купавне соревновались в скоростном маневрировании водители Гаража особого назначения ФСО. Они обеспечивают безопасное передвижение президента, премьера, глав обеих палат парламента и лидеров зарубежных государств, приезжающих в Россию с визитами.

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Конкурс в Гараж особого назначения, вспоминает ветеран службы Юрий Ланин, всегда был сродни отбору в космонавты. Недостаточно просто виртуозно крутить рулем. Шофер первых лиц — это еще и психолог и дипломат в одном лице.



Юрий Ланин, ветеран гаража особого назначения: «Знать дистанцию. Дипломатия в разговоре. А что это? Тебе задали вопрос, а ты как из мешка посыпал? Нет, так нельзя».



Сегодня, по словам самих водителей, можно было не только поговорить, но и вдоволь полихачить. Соревнования специально устроили в феврале: на заснеженной трассе маневров больше. Гонки гаража особого назначения — не просто состязание. На полигоне, признаются участники, можно отработать то, что в рабочие дни, как правило, не происходит.



Владислав Белов, ведущий сотрудник транспортного управления ФСО России: «С одними техническими навыками хорошим водителем не станешь. Очень важная часть — еще работать головой. Работать головой — это тактика и стратегия вождения».



Соревнования Гаража особого назначения проходят уже больше 20 лет. В финал гонки в этом году пробились 16 лучших водителей. Сами участники воспринимают состязания как неофициальный экзамен. Охраняемые лица, как называют своих пассажиров шоферы, на заездах не присутствуют, но о результатах им обязательно доложат.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александра Терёхина.