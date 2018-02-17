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    Кузнецова сообщила о прогрессе в разработке отечественного аналога пробы манту. дети и подростки, здоровье, здравоохранение, медицина, прививки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКузнецова сообщила о прогрессе в разработке отечественного аналога пробы манту

    Кузнецова сообщила о прогрессе в разработке отечественного аналога пробы манту

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    Кузнецова сообщила о прогрессе в разработке отечественного аналога пробы манту

    Кузнецова сообщила о прогрессе в разработке отечественного аналога пробы манту

    Кузнецова сообщила о прогрессе в разработке отечественного аналога пробы манту

      В России совсем скоро решат проблему с детьми, которым по каким-то причинам нельзя делать пробу манту. Родителям предложат альтернативный метод обязательной проверки на туберкулез.

      Речь идет об отечественном аналоге так называемого теста Т-Спот, который сейчас разрабатывает компания «Генериум» во Владимирской области. Преимущество этого теста в том, что под кожу пациенту не нужно вводить никакую инфекцию. У него берут анализ крови и проверяют реакцию на возбудитель уже в лаборатории.

      Сегодня цеха «Генериума» осмотрела уполномоченная при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.

      Анна Кузнецова: «Я рада, что с 2019 года в ответ на те вопросы, которые сегодня поступают от родителей о том, как можно еще диагностировать туберкулез, помимо существующих методов, можно будет ответить, что в России началось производство Т-спота. Это здорово, потому что у тех, у кого были вопросы к предыдущим методам, есть возможность получить на них ответы».

      Внедрить Т-Спот тесты как альтернативу пробе манту Анна Кузнецова предлагала еще в марте прошлого года. Проблема была лишь в том, что до сегодняшнего дня их производили только на Западе. В России они либо стоили очень дорого, либо, как в некоторых регионах, их вообще не было в продаже.

      По словам детского омбудсмена, следующий этап ее работы — добиться, чтобы метод Т-спот-теста включили в программу обязательного медицинского страхования.

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