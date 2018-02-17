Российский космонавт показал «катастрофически» высохшее Аральское море

На снимке видно, что расположенное на границе Казахстана и Узбекистана озеро, которое принято называть морем из-за его когда-то больших размеров, практически высохло.Шкаплеров выразил сожаление, что уровень водоема стал катастрофически низким. При этом он подчеркнул, что до 60-х годов XX века Арал считался четвертым по величине озером в мире.Уровень Аральского моря стал быстро снижаться с 1960-х годов , в том числе и вследствие забора воды из основных питающих его рек Амударья и Сырдарья с целью орошения, в 1989 году море распалось на два изолированных водоема — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.