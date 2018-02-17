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    Российский космонавт показал «катастрофически» высохшее Аральское море

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    • Фото: @anton_astrey /instagram.com
    Российский космонавт показал «катастрофически» высохшее Аральское море

    Российский космонавт показал «катастрофически» высохшее Аральское море

    Российский космонавт показал «катастрофически» высохшее Аральское море
  • Фото: @anton_astrey /instagram.com

    • Российский космонавт Антон Шкаплеров сфотографировал с МКС Аральское море.

    На снимке видно, что расположенное на границе Казахстана и Узбекистана озеро, которое принято называть морем из-за его когда-то больших размеров, практически высохло.

    Шкаплеров выразил сожаление, что уровень водоема стал катастрофически низким. При этом он подчеркнул, что до 60-х годов XX века Арал считался четвертым по величине озером в мире.

    #АральскоеМоре — бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок… И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят из-за больших размеров, как и «соседнее» Каспийское. Они оба являются остатками древнего океана. • The #AralSea from space. Formerly one of the four largest lakes in the world, the Aral Sea has been steadily shrinking since the 1960s.

    Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey)



    Уровень Аральского моря стал быстро снижаться с 1960-х годов , в том числе и вследствие забора воды из основных питающих его рек Амударья и Сырдарья с целью орошения, в 1989 году море распалось на два изолированных водоема — Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море.

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