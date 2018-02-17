Лавров напомнил ЕС об опасности военного решения украинского кризиса

Попытка решить украинский кризис военным путем представляет серьезную опасность, и в ЕС это понимают. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Лавров напомнил, что Россия является той страной, которая в наибольшей степени заинтересована в урегулировании кризиса на Украине, передает РИА Новости.
Сергей Лавров: «Правовые рамки готовы — это минский комплекс мер, разработанный Германией, Россией, Украиной, Францией с участием Донецка и Луганска и утвержденный СБ ООН. Надо его неукоснительно выполнять».
Однако пока, по словам министра, Киев саботирует договоренности в контактной группе и в нормандском формате. Лавров отметил, что украинские власти на официальном уровне заговорили о военном сценарии. Он добавил, что в ЕС «понимают всю опасность такого разворота».
Говоря об отношениях России с европейскими партнерами, министр отметил, что за минувшие десятилетия ЕС так и не смог отыскать золотую середину.
Сергей Лавров: «В 1990-е годы доминировало представление о России как о „подмастерье“, которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о „всемогущей российской угрозе“, следы которой пытаются найти повсюду: от Brexit до каталонского референдума».
По словам министра, эти стереотипы ошибочны и свидетельствуют только о «нехватке здравомыслия и понимания» России.
Сергей Лавров: «Отмечаем, что в ЕС растет число тех, кто испытывает дискомфорт в связи с аномальной ситуацией, сложившейся в наших отношениях. Авторитетные эксперты открыто признают, что за демонстрацию видимости единства на российском треке ЕС вынужден расплачиваться дипломатическим параличом».
Лавров также указал, что Россия своих подходов к сотрудничеству с ЕС не меняла и хотела бы видеть его «сплоченным, опирающимся на коренные интересы стран-членов».
Министр подчеркнул, что Евросоюз сам должен решать, как развивать свои экономики и внешнеэкономические связи, в том числе обеспечивать свои потребности в энергоносителях: с прагматичных, коммерческих позиций или под влиянием политико-идеологических соображений.
Сергей Лавров: «Правовые рамки готовы — это минский комплекс мер, разработанный Германией, Россией, Украиной, Францией с участием Донецка и Луганска и утвержденный СБ ООН. Надо его неукоснительно выполнять».
Однако пока, по словам министра, Киев саботирует договоренности в контактной группе и в нормандском формате. Лавров отметил, что украинские власти на официальном уровне заговорили о военном сценарии. Он добавил, что в ЕС «понимают всю опасность такого разворота».
Говоря об отношениях России с европейскими партнерами, министр отметил, что за минувшие десятилетия ЕС так и не смог отыскать золотую середину.
Сергей Лавров: «В 1990-е годы доминировало представление о России как о „подмастерье“, которого надо методично, невзирая на возражения, обучать по западным стандартам. Ныне в ходу иррациональный миф о „всемогущей российской угрозе“, следы которой пытаются найти повсюду: от Brexit до каталонского референдума».
По словам министра, эти стереотипы ошибочны и свидетельствуют только о «нехватке здравомыслия и понимания» России.
Сергей Лавров: «Отмечаем, что в ЕС растет число тех, кто испытывает дискомфорт в связи с аномальной ситуацией, сложившейся в наших отношениях. Авторитетные эксперты открыто признают, что за демонстрацию видимости единства на российском треке ЕС вынужден расплачиваться дипломатическим параличом».
Лавров также указал, что Россия своих подходов к сотрудничеству с ЕС не меняла и хотела бы видеть его «сплоченным, опирающимся на коренные интересы стран-членов».
Министр подчеркнул, что Евросоюз сам должен решать, как развивать свои экономики и внешнеэкономические связи, в том числе обеспечивать свои потребности в энергоносителях: с прагматичных, коммерческих позиций или под влиянием политико-идеологических соображений.
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