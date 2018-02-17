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    Житель Кузбасса рухнул с масленичного столба: видео. Кузбасс, Масленица, несчастные случаи, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель Кузбасса рухнул с масленичного столба: видео

    Житель Кузбасса рухнул с масленичного столба: видео

    7 комментариев
    • Фото: Евгений Глушаченко / youtube.com
    Житель Кузбасса рухнул с масленичного столба: видео

    Житель Кузбасса рухнул с масленичного столба: видео

    Житель Кузбасса рухнул с масленичного столба: видео
    • Фото: Евгений Глушаченко / youtube.com

      • В Анжеро-Судженске мужчина упал со столба во время празднования Масленицы. Соответствующие видео появилось в социальных сетях.

      Инцидент произошел 17 февраля около 14:00 в нижнем парке в центре города, где традиционно устраивают проводы зимы. Смелым горожанам в рамках конкурса предложили забраться на столб, чтобы получить подарок.

      По словам очевидцев, мужчина полез первым. Он добрался до вершины, но сорвался во время спуска. На скорой его доставили в реанимацию.

      После произошедшего праздник завершился.

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