Житель Кузбасса рухнул с масленичного столба: видео

В Анжеро-Судженске мужчина упал со столба во время празднования Масленицы. Соответствующие видео появилось в социальных сетях.

Инцидент произошел 17 февраля около 14:00 в нижнем парке в центре города, где традиционно устраивают проводы зимы. Смелым горожанам в рамках конкурса предложили забраться на столб, чтобы получить подарок.



По словам очевидцев, мужчина полез первым. Он добрался до вершины, но сорвался во время спуска. На скорой его доставили в реанимацию.



После произошедшего праздник завершился.