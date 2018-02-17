Секрет на миллион <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Секрет на миллион 16+
    •  

    СК назвал причину смерти девочки на прогулке в московском детсаду

    2 комментария
    • Фото: sledcom.ru
    СК назвал причину смерти девочки на прогулке в московском детсаду

    СК назвал причину смерти девочки на прогулке в московском детсаду

    СК назвал причину смерти девочки на прогулке в московском детсаду
  • Фото: sledcom.ru

    • В Следственном комитете прокомментировали ход расследования дела о смерти девочки во время прогулки на территории детского сада в Новой Москве.

    По словам представителя ведомства Светланы Петренко, причиной гибели ребенка могла стать сердечная дисфункция. Каких-либо травм или признаков переохлаждения на теле девочки экспертами не зафиксировано.

    Светлана Петренко: «Для установления причины смерти опытными судебными медицинскими экспертами проведено судебно-медицинское исследование. При его проведении признаков переохлаждения организма, внутренних или внешних травм у ребенка не обнаружено. Предварительная причина смерти ребенка — сердечная дисфункция».

    В СК отметили, что прогулка детей велась в соответствии с правилами, после того, как у девочки случился приступ, ее незамедлительно перенесли в помещение и оказали первую помощь.

    Ранее в СМИ сообщалось, что девочка якобы пролежала в снегу несколько часов, пока ее не хватились воспитатели, таким образом, она мог замерзнуть насмерть. Согласно другой версии, ребенку пытались оказать помощь, но не успели. Кроме того, в прессе муссировались слухи о синяках на теле девочки.

    После гибели ребенка, напомним, были возбуждены уголовные дела, одно из них — о халатности.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru