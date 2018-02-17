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    Горнолыжник Трихичев завершил выступление на Олимпиаде из-за травмы

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    • Фото: DPA / Michael Kappeler / ТАСС
    Горнолыжник Трихичев завершил выступление на Олимпиаде <nobr>из-за</nobr> травмы

    Горнолыжник Трихичев завершил выступление на Олимпиаде из-за травмы

    Горнолыжник Трихичев завершил выступление на Олимпиаде <nobr>из-за</nobr> травмы
  • Фото: DPA / Michael Kappeler / ТАСС

    • Российский горнолыжник Павел Трихичев из-за травмы был вынужден завершить выступления на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об этом сообщил президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России (ФГССР) Леонид Мельников.

    По словам Мельникова, спортсмен уже вылетел из Южной Кореи, его должны прооперировать в Австрии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Павел Трихичев вылетел с трассы во время скоростного спуска в рамках горнолыжной комбинации. Как выяснилось, при падении спортсмен повредил локтевое сухожилие.

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