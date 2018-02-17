Секрет на миллион <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Секрет на миллион 16+
    •  

    «С пустыми руками не ездит»: Захарова сравнила Порошенко с коммивояжером

    34 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский
    «С пустыми руками не ездит»: Захарова сравнила Порошенко с коммивояжером

    «С пустыми руками не ездит»: Захарова сравнила Порошенко с коммивояжером

    «С пустыми руками не ездит»: Захарова сравнила Порошенко с коммивояжером
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Воскресенский

    • Мария Захарова дала оценку выступлению президента Украины Петра Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене.

    Официального представителя российского МИД заинтересовал эпизод, когда Порошенко развернул флаг ЕС и сообщил, что украинские военные водрузили его в Адвеевке как символ свободы и демократии.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер».

    Захарова призналась, что Порошенко напомнил ей строки из киноленты «Гардемарины, вперед!». Представитель ведомства процитировала героиню фильма — лотошницу — на своей странице в Facebook.

    С модным товаром брожу налегке,
    Женское счастье — ты в модном лотке.
    Ленты, иголки, булавки, тесьма,
    Все, чтоб свести кавалера с ума.
    Умным родиться — не хитрый секрет.
    Мужеский ум — либо есть, либо нет.

    В соцсетях живо откликнулись на выступление президента. В Сети стали появляться шутки и мемы на эту тему.









    смотретьВ Мюнхене начался главный день конференции по безопасности
    В Мюнхене начался главный день конференции по безопасности
    Напомним, в Мюнхене Порошенко также позволил себе другое скандальное заявление. Он сообщил, что российский флаг «не должен развеваться где-либо». Украинский лидер также обвинил Россию в развязывании «гибридной войны», которая якобы постепенно превращается в мировую.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru