«С пустыми руками не ездит»: Захарова сравнила Порошенко с коммивояжером

Мария Захарова дала оценку выступлению президента Украины Петра Порошенко на конференции по безопасности в Мюнхене.
Официального представителя российского МИД заинтересовал эпизод, когда Порошенко развернул флаг ЕС и сообщил, что украинские военные водрузили его в Адвеевке как символ свободы и демократии.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер».
Захарова призналась, что Порошенко напомнил ей строки из киноленты «Гардемарины, вперед!». Представитель ведомства процитировала героиню фильма — лотошницу — на своей странице в Facebook.
С модным товаром брожу налегке,
Женское счастье — ты в модном лотке.
Ленты, иголки, булавки, тесьма,
Все, чтоб свести кавалера с ума.
Умным родиться — не хитрый секрет.
Мужеский ум — либо есть, либо нет.
В соцсетях живо откликнулись на выступление президента. В Сети стали появляться шутки и мемы на эту тему.
Напомним, в Мюнхене Порошенко также позволил себе другое скандальное заявление. Он сообщил, что российский флаг «не должен развеваться где-либо». Украинский лидер также обвинил Россию в развязывании «гибридной войны», которая якобы постепенно превращается в мировую.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжер».
Захарова призналась, что Порошенко напомнил ей строки из киноленты «Гардемарины, вперед!». Представитель ведомства процитировала героиню фильма — лотошницу — на своей странице в Facebook.
С модным товаром брожу налегке,
Женское счастье — ты в модном лотке.
Ленты, иголки, булавки, тесьма,
Все, чтоб свести кавалера с ума.
Умным родиться — не хитрый секрет.
Мужеский ум — либо есть, либо нет.
В соцсетях живо откликнулись на выступление президента. В Сети стали появляться шутки и мемы на эту тему.
Говорят, Порошенко сам связал флаг ЕС, крючком.— Прошлогодний ЛимонАдъ (@radio1000coclov) 17 февраля 2018 г.
Напомним, в Мюнхене Порошенко также позволил себе другое скандальное заявление. Он сообщил, что российский флаг «не должен развеваться где-либо». Украинский лидер также обвинил Россию в развязывании «гибридной войны», которая якобы постепенно превращается в мировую.
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