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    Российские лыжницы завоевали олимпийскую бронзу в эстафете. Олимпиада, лыжный спорт, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские лыжницы завоевали олимпийскую бронзу в эстафете

    Российские лыжницы завоевали олимпийскую бронзу в эстафете

    8 комментариев
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Российские лыжницы завоевали олимпийскую бронзу в эстафете

    Российские лыжницы завоевали олимпийскую бронзу в эстафете

    Российские лыжницы завоевали олимпийскую бронзу в эстафете
    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

      • Российские лыжницы заняли третье место в женской эстафете (4х5 км) на Олимпиаде в Пхёнчхане.

      Бронзовыми призерами стали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Теперь в копилке олимпийской команды России две серебряные и семь бронзовых медалей.

      Олимпийское золото завоевала норвежская команда, которой россиянки уступили 43,3 секунды. При этом одна из норвежских лыжниц — Марит Бьорген — после этой победы сравнялась по числу медалей зимних Олимпиад с норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Теперь в ее активе 13 олимпийских наград.

      Серебро у команды Швеции.

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