Российские лыжницы завоевали олимпийскую бронзу в эстафете

Российские лыжницы заняли третье место в женской эстафете (4х5 км) на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Бронзовыми призерами стали Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Анна Нечаевская. Теперь в копилке олимпийской команды России две серебряные и семь бронзовых медалей.



Олимпийское золото завоевала норвежская команда, которой россиянки уступили 43,3 секунды. При этом одна из норвежских лыжниц — Марит Бьорген — после этой победы сравнялась по числу медалей зимних Олимпиад с норвежским биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом. Теперь в ее активе 13 олимпийских наград.



Серебро у команды Швеции.