Дарья Донцова в эфире НТВ рассказала, почему решила «завещать» мужа подруге

Гостья «Секрета на миллион» пишет детективы, но вся ее жизнь — роман, от которого хочется то смеяться, то плакать. Почему Дарья Донцова завещала мужа подруге и откуда у нее поразительное мужество, благодаря которому она боролась со смертью? Об этом она рассказала Лере Кудрявцевой.
Дарья Донцова открыла тайну своего имени. Отец назвал ее Агриппина. Дарьей она стала значительно позже. Ей предложили придумать псевдоним, когда она принесла в издательство свою первую рукопись.
Потом Донцова рассказала, что не печатает свои детективы, а пишет их от руки на бумаге. С компьютером, как призналась писательница, она не ладит. Зато Донцова с удовольствием пользуется планшетом, на котором у нее установлены «игрушки-бродилки». После этого Донцову ждало испытание: ей выдали пишущую машинку, чтобы узнать, сколько знаков она может напечатать в минуту.
Говоря о собственности, Донцова призналась, что вся недвижимость принадлежит ее дочери, а значительную часть денег она откладывает.
Также Донцова рассказала историю знакомства со своим вторым мужем. Он был свидетелем на ее первой свадьбе.
Дарья Донцова: «„Наверное, мне надо за него замуж выйти“, — подумала невеста, глядя на свидетеля. Вот, в конце концов и вышла».
Вторым супругом писательницы был ученый Борис Капустин, вместе они прожили семь лет. А вот о первом муже, от которого родила сына, Дарья не вспоминает. Алименты за ребенка она никогда не получала.
Дарья Донцова: «Я вышла первый раз замуж — сейчас я понимаю — по детской глупости».
Их отношения с первым мужем начались с курортного романа в Коктебеле. Они мало времени провели вместе, а расстались, как пошутила Донцова, по очень серьезной причине — не могли решить, идти в кино или нет. Разрыв со вторым супругом произошел совершенно спокойно — они одновременно поняли, что больше не пара. Имущество они поделили без споров.
Со своим третьим супругом Александром Донцовым они вместе уже 30 лет. У них взрослая дочь Маша. Но в ее жизни был момент, когда писательница «завещала» любимого мужа подруге.
Дарья Донцова: «Когда мне сказали, что у меня онкология, что жить мне осталось пару месяцев при самом лучшем раскладе, у меня случилась истерика».
По пути к метро она начала думать о своем муже и представила, как после ее смерти он снова женится. Донцову тревожило, как новая супруга будет относиться к ее детям, а также к ее любимым питомцам — мопсам.
Дарья Донцова: «Подумала, что мне надо найти кого-то, чтобы я была спокойна. Невозможно умереть и оставить семью».
«Завещать» мужа она решила подруге — Оксане Глод, хирургу-эндокринологу. Ее сын дружит с дочерью Донцовой Машей всю жизнь.
Дарья Донцова: «И я, утерев сопли, приехала к Оксане домой и сказала, что она должна выйти замуж за Александра Ивановича».
Подруга успокоила Донцову и нашла врача, который спас ей жизнь. Дарье удалили опухоль вместе с грудью. Имплантаты ставить писательнице не стали, вместо этого она носит протез.
Позднее Дарья не раз отправляла мужа отдыхать вместе со своей подругой Оксаной. Писательница не могла поехать на курорт из-за перенесенной болезни. Но, по ее словам, она не испытывает никакой ревности в такой ситуации. Примечательно, что муж Донцовой узнал о планах Дарьи «завещать» его только через несколько лет. Об этом он рассказал в студии программы «Секрет на миллион».
Александр Донцов: «Реакция? Я ничего против Оксаны не имею. Но менять жену не хочу».
Решилась ли Дарья Донцова открыть свой главный секрет на миллион? Ответ — в выпуске программы.
Потом Донцова рассказала, что не печатает свои детективы, а пишет их от руки на бумаге. С компьютером, как призналась писательница, она не ладит. Зато Донцова с удовольствием пользуется планшетом, на котором у нее установлены «игрушки-бродилки». После этого Донцову ждало испытание: ей выдали пишущую машинку, чтобы узнать, сколько знаков она может напечатать в минуту.
Говоря о собственности, Донцова призналась, что вся недвижимость принадлежит ее дочери, а значительную часть денег она откладывает.
Также Донцова рассказала историю знакомства со своим вторым мужем. Он был свидетелем на ее первой свадьбе.
Дарья Донцова: «„Наверное, мне надо за него замуж выйти“, — подумала невеста, глядя на свидетеля. Вот, в конце концов и вышла».
Вторым супругом писательницы был ученый Борис Капустин, вместе они прожили семь лет. А вот о первом муже, от которого родила сына, Дарья не вспоминает. Алименты за ребенка она никогда не получала.
Дарья Донцова: «Я вышла первый раз замуж — сейчас я понимаю — по детской глупости».
Их отношения с первым мужем начались с курортного романа в Коктебеле. Они мало времени провели вместе, а расстались, как пошутила Донцова, по очень серьезной причине — не могли решить, идти в кино или нет. Разрыв со вторым супругом произошел совершенно спокойно — они одновременно поняли, что больше не пара. Имущество они поделили без споров.
Со своим третьим супругом Александром Донцовым они вместе уже 30 лет. У них взрослая дочь Маша. Но в ее жизни был момент, когда писательница «завещала» любимого мужа подруге.
Дарья Донцова: «Когда мне сказали, что у меня онкология, что жить мне осталось пару месяцев при самом лучшем раскладе, у меня случилась истерика».
По пути к метро она начала думать о своем муже и представила, как после ее смерти он снова женится. Донцову тревожило, как новая супруга будет относиться к ее детям, а также к ее любимым питомцам — мопсам.
Дарья Донцова: «Подумала, что мне надо найти кого-то, чтобы я была спокойна. Невозможно умереть и оставить семью».
«Завещать» мужа она решила подруге — Оксане Глод, хирургу-эндокринологу. Ее сын дружит с дочерью Донцовой Машей всю жизнь.
Дарья Донцова: «И я, утерев сопли, приехала к Оксане домой и сказала, что она должна выйти замуж за Александра Ивановича».
Подруга успокоила Донцову и нашла врача, который спас ей жизнь. Дарье удалили опухоль вместе с грудью. Имплантаты ставить писательнице не стали, вместо этого она носит протез.
Позднее Дарья не раз отправляла мужа отдыхать вместе со своей подругой Оксаной. Писательница не могла поехать на курорт из-за перенесенной болезни. Но, по ее словам, она не испытывает никакой ревности в такой ситуации. Примечательно, что муж Донцовой узнал о планах Дарьи «завещать» его только через несколько лет. Об этом он рассказал в студии программы «Секрет на миллион».
Александр Донцов: «Реакция? Я ничего против Оксаны не имею. Но менять жену не хочу».
Решилась ли Дарья Донцова открыть свой главный секрет на миллион? Ответ — в выпуске программы.
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