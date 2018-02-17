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    «Ты супер!», выпуск второй: Людмила Кудачина. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск второй: Людмила Кудачина

    «Ты супер!», выпуск второй: Людмила Кудачина

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    «Ты супер!», выпуск второй: Людмила Кудачина

    «Ты супер!», выпуск второй: Людмила Кудачина

    «Ты супер!», выпуск второй: Людмила Кудачина

      12-летняя Людмила Кудачина приехала на конкурс в Москву из маленького села Курай в Республике Алтай.

      Людмила Кудачина с первого дня своей жизни оказалась не нужна родной матери, той больше нравилось пить в сомнительных компаниях. Мама легко забывала и о Людмиле, и о двоих старших детях. Двухмесячную Люду забрал в свою семью мамин дядя.

      На сцене девочка задорно исполнила «Песенку о хорошем настроении», вызвав улыбки как на лицах судей, так и зрителей. Юлианна Караулова первой решила похвалить выступление девочки. К ней присоединились и другие судьи, отметив искренность выступления конкурсантки.





      Третий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 24 февраля, в 20:00.

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