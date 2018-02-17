Масленичный размах: почему этот праздник может оказаться смертельно опасным

В России Масленицу любят: некоторые наряжаются в национальные костюмы и гуляют как положено, водят хороводы, бьются стенка на стенку.
Где-то пекут гигантских размеров блины и блинные пироги. Но иногда, правда, заканчивается это все не очень хорошо.
Альтернативное название Масленицы — Обжорная неделя. Еще Чехов в рассказе «Глупый француз» описал шок иностранца от огромных порций, которые в эти дни подавали посетителям в трактире. А еще классик составил небольшой свод «масленичных правил», где в одном из пунктов рекомендовал накануне праздника: «Сходи к мастеру и полуди свой желудок». Но пострадавшим, конечно, не до шуток.
К тому же застолье часто сочетается с походом в баню. А это на полный желудок и после активных возлияний опасно вдвойне.
Ясно, что в больших количествах блины опасны. Но насколько это вообще вредный продукт? Если есть без фанатизма, но регулярно, что будет с фигурой и здоровьем? И что думают специалисты по поводу готовых блинов из магазинов? А если печь самим, то какой способ лучше?
Ответы на эти и другие вопросы — в специальном выпуске программы «Еда живая и мертвая», корреспондент которой решился предоставить для эксперимента свой организм.
К тому же застолье часто сочетается с походом в баню. А это на полный желудок и после активных возлияний опасно вдвойне.
Ясно, что в больших количествах блины опасны. Но насколько это вообще вредный продукт? Если есть без фанатизма, но регулярно, что будет с фигурой и здоровьем? И что думают специалисты по поводу готовых блинов из магазинов? А если печь самим, то какой способ лучше?
Ответы на эти и другие вопросы — в специальном выпуске программы «Еда живая и мертвая», корреспондент которой решился предоставить для эксперимента свой организм.
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