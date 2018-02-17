«Ты супер!», выпуск второй: Ольга Соседкова

Восьмилетняя участница из города Клин Ольга Соседкова перед выступлением просила передать жюри, что тщательно готовилась. Она занималась музыкой, вокалом и — на всякий случай — карате.
Мама Ольги Соседковой, забеременев, не обращалась к врачам, рожала у себя дома. Ни здоровье, ни дальнейшая судьба дочери ее не беспокоили. Она оставляла новорожденную девочку одну, не кормила, а когда малышка попала в детский дом, ни разу не навестила. Но уже два года у Оли есть новая мама, четыре сестры и брат.
Увидев малышку на сцене, Юлианна Караулова не удержалась и нажала зеленую кнопку еще до начала выступления. Маленькая участница исполнила песню «А ты меня любишь?» и с легкостью очаровала остальных членов жюри. А за кулисами ее ждала встреча с няней, которую Оля, живя в детском доме, называла мамой.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 24 февраля в 20:00.
Увидев малышку на сцене, Юлианна Караулова не удержалась и нажала зеленую кнопку еще до начала выступления. Маленькая участница исполнила песню «А ты меня любишь?» и с легкостью очаровала остальных членов жюри. А за кулисами ее ждала встреча с няней, которую Оля, живя в детском доме, называла мамой.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru 24 февраля в 20:00.
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