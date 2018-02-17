Таинственная Россия <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Таинственная Россия 16+
    •  
    «Ты супер!», выпуск второй: Зеновия Сверчкова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск второй: Зеновия Сверчкова

    «Ты супер!», выпуск второй: Зеновия Сверчкова

    комментировать
    «Ты супер!», выпуск второй: Зеновия Сверчкова

    «Ты супер!», выпуск второй: Зеновия Сверчкова

    «Ты супер!», выпуск второй: Зеновия Сверчкова

      Зеновия Сверчкова представляет город Армавир Краснодарского края. Но сейчас девочка живет в Москве, в пансионе воспитанниц Минобороны. Она мечтает стать дипломатом, но решилась попробовать свои силы в вокальном конкурсе.

      Имя Зеновия для девочки выбрала мама в честь героини сериала — Зены, королевы воинов. И детство стало для нее постоянной борьбой. Родители бросили малышку, но Зеновия Сверчкова их давно простила. Ее воспитывала бабушка, потом — опекун. Но девочка мечтает: вдруг мама увидит и снова приедет, как один раз перед школой.

      На сцене участница продемонстрировала всю свою силу духа, исполнив песню I Will Survive. Поддержать девочку на конкурс пришли ее одноклассники. Сергей Лазарев вспомнил, что посещал пансионат, где воспитывается Зеновия, и пообещал прийти туда снова.





      Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 24 февраля, в 20:00.

      Новости по теме

      «Ты супер!»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru