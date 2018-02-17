«Ты супер!», выпуск второй: Зеновия Сверчкова

Зеновия Сверчкова представляет город Армавир Краснодарского края. Но сейчас девочка живет в Москве, в пансионе воспитанниц Минобороны. Она мечтает стать дипломатом, но решилась попробовать свои силы в вокальном конкурсе.
Имя Зеновия для девочки выбрала мама в честь героини сериала — Зены, королевы воинов. И детство стало для нее постоянной борьбой. Родители бросили малышку, но Зеновия Сверчкова их давно простила. Ее воспитывала бабушка, потом — опекун. Но девочка мечтает: вдруг мама увидит и снова приедет, как один раз перед школой.
На сцене участница продемонстрировала всю свою силу духа, исполнив песню I Will Survive. Поддержать девочку на конкурс пришли ее одноклассники. Сергей Лазарев вспомнил, что посещал пансионат, где воспитывается Зеновия, и пообещал прийти туда снова.
Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 24 февраля, в 20:00.
На сцене участница продемонстрировала всю свою силу духа, исполнив песню I Will Survive. Поддержать девочку на конкурс пришли ее одноклассники. Сергей Лазарев вспомнил, что посещал пансионат, где воспитывается Зеновия, и пообещал прийти туда снова.
Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 24 февраля, в 20:00.
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