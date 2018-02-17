«Ты супер!», выпуск второй: Лана Плиева

«Ты супер!» — детский вокальный конкурс, в котором принимают участие дети из разных стран. Лана Плиева приехала в Москву из города Цхинвал (Южная Осетия).
Отец, мать, трое детей. Старшая — Лана. Их идеальная семья в один день рассыпалась как карточный домик. Лане Плиевой было восемь, когда папа ушел на работу, — остановка сердца, мгновенная смерть. Мама сломалась, глушила боль алкоголем и сама не замечала, как катится в пропасть. Лана попросилась пожить к бабушке, а через два года узнала, что мама тоже умерла.
Конкурсантка исполнила лиричную песню «Улетаю» группы A’Studio. Виктор Дробыш, у которого нашлись и замечания для девочки, отметил ее артистический талант, который раскрылся на сцене. А Юлианна Караулова отметила, что девочка с самого начала до финала песни получала удовольствие от выступления.
Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 24 февраля, в 20:00.
Конкурсантка исполнила лиричную песню «Улетаю» группы A’Studio. Виктор Дробыш, у которого нашлись и замечания для девочки, отметил ее артистический талант, который раскрылся на сцене. А Юлианна Караулова отметила, что девочка с самого начала до финала песни получала удовольствие от выступления.
Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 24 февраля, в 20:00.
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